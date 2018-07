TASR

Dnes o 12:42 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Majster z Banskej Bystrice už prepotil tričká v posilňovni

Neodmysliteľná postava majstra, kapitán Tomáš Surový bude opäť stmeľovať mužstvo v kabíne i na ľade:

Na snímke hlavný tréner HC'05 iClinic Banská Bystrica Dan Ceman (vľavo) počas prvého tréningu mužstva na ľade pred začiatkom novej sezóny Tipsport Ligy. Banská Bystrica, 24. júla 2018. — Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 23. júla (TASR) - S viacerými zmenami v kádri i na poste trénerov odštartoval hokejový majster z HC'05 iClinic Banská Bystrica prípravu na sezónu. V pondelok si hráči trochu prepotili tričká v posilňovni, v utorok si ešte dobrovoľne doprajú ľad, v stredu však už budú zarezávať naplno a bez úľav, aj so zaoceánskymi posilami.

Kanaďan Dan Ceman, nový tréner s dlhoročnými európskymi skúsenosťami, naposledy v dánskom klube SönderjyskE, hovoril s úctou a rešpektom o banskobystrickom klube: "Je úžasné, že som v ňom a pred samotnými hráčmi v šatni. Rozprávali sme sa o predstavách, čo sa od mužstva očakáva a bolo to veľmi motivujúce. Zatiaľ všetko prebieha hladko, ja som sem prišiel minulý utorok a na žiadne prekážky som nenarazil."

Latka sa v predchádzajúcich rokoch postavila v klube veľmi vysoko a Ceman sa ju nechystá podliezť: "Keď som sa prvýkrát rozprával o možnosti príchodu do Banskej Bystrice, už som vedel, aké úspechy má mužstvo za sebou. Všetci v nich chcú pokračovať, to je zrejmé, očakávania sú veľké. Asi každý by rád zopakoval titul, ja som si veľa o klube pozisťoval, ako funguje, akú má skvelú organizáciu a už sa neviem dočkať začiatku."

Tréner Ceman má veľa skúseností z predchádzajúcich pôsobení v európskych kluboch a myslí si, že Liga majstrov je výborná príležitosť, ako sa naštartovať na celú sezónu: "Sú to zápasy, keď o niečo ide aj v samotnej príprave, takáto konfrontácia so silnými mužstvami je veľmi užitočná a má veľký význam pre každého, najmä v motivácii a samotnej snahe niečo ukázať. Bude to pre nás dôležitá skúška a úžasná skúsenosť."

Tréner na diaľku mapoval "baranov" a už od apríla ich pozorne sledoval: "Hneď po tom, ako ma manažér Július Kovaľ oslovil, som si rozvíjal poznatky. Niečo o slovenskom hokeji som vedel už predtým a zaujala ma aj podobnosť, keďže môj bývalý klub v Dánsku mal podobný rozpočet a finančnú úroveň. Banská Bystrica zažila dva tituly za sebou, naštudoval som si ju aj prostredníctvom videa. V lete som ich dosť analyzoval, aj súperov, ktorí na nás čakajú. Nenechal som si ujsť finálovú sériu s Trenčínom, zapôsobila na mňa vysoká úroveň hry a bol som rád, že sa tu využíva severoamerický štýl hokeja. Hralo sa fyzicky, priamočiaro, a to je presne štýl, ktorý chcem s tímom hrať."

Neodmysliteľná postava majstra, kapitán Tomáš Surový bude opäť stmeľovať mužstvo v kabíne i na ľade: "Po lete sa začína drina na ľade, sme už spolu, čakáme len nejakých chalanov z Ameriky. Po operácii kolena sa iba rozbieham, v tomto štádiu som na tom celkom dobre, no viem, že príprava bude trochu bolieť najmä preto, že sa začína pre mňa trochu bez tej letnej. Treba sa zaťať a po mesiaci verím, že sa dobre rozbehnem. Aj kolektív si dovtedy sadne a bude si formovať hernú tvár."

Surový začne naplno na ľade už v utorok: "Resty treba čo najrýchlejšie dobehnúť a nebolo by rozumné mať nejaké úľavy. Po predchádzajúcej úspešnej sezóne som mal všelijaké myšlienky, každý v mojom veku rozmýšľa aj o konci, no po primeranom oddychu mi už hokej chýbal. Určite si ešte doprajem aspoň jeden rok navyše."

Nový tréner zapôsobil na Surového pozitívne: "Vyzerá ambiciózne, absolvoval som s ním stretnutie, rozprávali sme sa hodinu a pol o fungovaní klubu, čo si predstavuje on, čo sme tu robili dobre a fungovalo to. Asi nastal správny čas, aby sa niečo zmenilo. V každej práci prichádza po úspechoch uspokojenie a dúfam, že kabínu a celkove mužstvo potiahne do vyšších úrovní snaženia."

Aj od príchodu Jána Sýkoru z Čiech, ktorý rozvíjal pod Urpínom svoj talent od mládežníckych čias, si klub po piatich rokoch veľa sľubuje: "Teším sa na sezónu, veľa ľudí poznám, no je to podobné ako všade inde, len s tým rozdielom, že som doma. Vrátil som sa, káder sa obmenil, sledoval som ho na diaľku, najmä výsledkovo. Čaká na nás Liga majstrov, je to jedno z lákadiel, bude to určite spestrenie. Na suchu som zvládol všetko naplánované, teraz príde ľad, a to už je väčšia zábava."

Sýkora často bojoval v kariére so zraneniami: "Mal som ich pár, aj zbytočných, nejako mi prajú. Na ľade by som chcel najmä strieľať góly a možno sa opäť niekam odštartovať, len aby to zdravie vydržalo. S novým trénerom som sa už rozprával, vyzerá byť ako človek, ktorý má niečo za sebou. Je v pohode, nehrá sa na nejakého väčšieho bossa, má ľudský prístup."