Kristína Jurzová

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na počesť mŕtveho potápača sa chlapci z thajskej jaskyne stanú budhistickými novicmi

Ich nevšedný životný príbeh a záchranu sledoval celý svet. Akt vysvätenia má priniesť ich rodinám požehnanie a česť.

Jedenásť chlapcov z thajskej jaskyne počas budhistického ceremoniálu v okrese Mae Sai na severe Thajska, 24. júla 2018. — Foto: TASR/AP

BANGKOK 24. júla (Dobré noviny) - Chlapci, ktorí uviazli v thajskej jaskyni, sa stanú budhistickými novicmi a ich 25-ročný tréner sa stane mníchom. V utorok sa zúčastnili tradičnej ceremónie, v rámci ktorej budú vysvätení, a následne budú deväť dní žiť v budhistickom chráme.

Agentúra Reuters informovala, že sa tak stane v rámci sľubu, ktorí zložili rodičia ako poďakovanie za bezpečný návrat svojich synov. Zároveň ide aj o poctu záchranárovi menom Saman Gunan, ktorý v jaskynnom komplexe zahynul počas záchrannej akcie.

Chlapci vo veku 11 až 16 rokov a ich 25-ročný tréner uviazli v jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non 23. júna 2018. Na ich záchranu spustili masovú akciu, do ktorej sa zapojilo množstvo profesionálov aj dobrovoľníkov. Misia so šťastným koncom bola ukončená 10. júla.

Jeden z dvanástich zachránených chlapcov sa budhistickej ceremónie nezúčastní, pretože je kresťan. Najrozšírenejším náboženstvom v tejto ázijskej krajine je však budhizmus, ktorí vyznáva až 90 percent obyvateľstva. Vysvätenie za mnícha má priniesť rodinám požehnanie a česť, a chlapcov zbaviť ďalšieho nebezpečenstva a zabezpečiť im dlhý šťastný život.