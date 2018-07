TASR

Hamšík: Zostal som v Neapole, lebo ma chcel Ancelotti

Hamšík pôsobí v Neapole od leta 2007, keď prišiel pod Vezuv z Brescie.

Hráč Neapolu Marek Hamšík. — Foto: TASR/AP

Neapol 24. júla (TASR) - Slovenský futbalista Marek Hamšík priznal, že ho k zotrvaniu v talianskom klube SSC Neapol prehovoril tréner Carlo Ancelotti. Nový kormidelník "Partenopei" prišiel do tímu vicemajstra Serie A pred dvoma mesiacmi.

"Nebudem klamať. Chcel som ísť do Číny, no nakoniec som zostal. Nič sa pre mňa nemení, naďalej budem hrdo nosiť neapolský dres a tvrdo pracovať pre tím. Tréner Ancelotti mi viackrát volal, keď som bola doma na Slovensku a presviedčal ma, aby som zostal v Neapole. Vždy je to príjemné, keď vám tréner povie, že má o vás záujem," citoval portál calciomercato.com čoskoro 31-ročného kapitána SSC Neapol.

Hamšík pôsobí v Neapole od leta 2007, keď prišiel pod Vezuv z Brescie. Na konci minulého roka strelil 116. gól v drese SSC, čím prekonal dovtedajšieho klubového rekordéra, legendárneho Argentínčana Diega Maradonu.