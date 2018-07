Kristína Jurzová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Keď zo svadby zišlo, nevesta pozvala na svadobnú hostinu bezdomovcov a chudobných

Zo sekundy na sekundu sa jej život zmenil, ju to však nepoložilo. Všetko zlé sa napokon obrátilo na dobré a jej štedrosť ocenili tí, ktorí sú zväčša na okraji spoločenského záujmu.

Sarah počas svadobnej hostiny pre bezdomovcov. — Foto: Sarah Cummins

INDIANA 24. júla (Dobré noviny) - Takto si svoj najkrajší deň v živote nepredstavovala. Napriek tomu, že sa jej veľkolepá svadba nečakane zrušila, sa však táto nevesta neumárala v slzách. Rozhodla sa o všetku tú nádheru podeliť s bezdomovcami, ktorí jej za nádherné pohostenie boli nesmierne vďační.

Sarah Cumminsová z Fort Wayne strávila plánovaním svadobného obradu a hostiny dlhé dva roky. Plány na spoločný život stroskotali. Pre Sarah to bola veľká rana, no trápila ju aj otázka, čo spraviť s hostinou v hodnote 30-tisíc dolárov, ktorá už bola zaplatená.

Aby svadobné lahôdky neskončili zbytočne v koši, kontaktovala miestne útulky a charity a pozvala bezdomovcov na recepciu, ktorá bola plánovaná pre 170 ľudí. A svoje biele svadobné šaty darovala v nádeji, že niekomu prinesú väčšie šťastie.

„Bola som naozaj rozrušená a myšlienka, že svadba, ktorú som toľko plánovala, by sa zmenila v nič, znela naozaj strašne, a tak som s tým chcela niečo urobiť,“ povedal Sarah pre InsideEdition.

Myslela na druhých

Keďže niektoré útulky v USA neumožňujú ľuďom darovať varené jedlo, 26-ročná žena, ktorá študuje mikrobiológiu a chémiu, sa rozhodla, že pozve bezdomovcov na miesto, kde sa mala konať svadobná hostina.

Sarah má naozaj veľké srdce. Najradšej pomáha ľuďom a mazná sa so zvieratkami. Foto: Facebook/Sarah Cummins

Chcela zavolať čo najviac ľudí a dopriať im „skvelé zážitky“, čo sa jej aj naozaj podarilo. Hostia prišli vo formálnom oblečení, ktoré im nadácie darovali, jedli luxusné jedlo a vďaka profesionálnej obsluhe sa všetci cítili naozaj výnimočne, pretože takéto niečo počas svojho bežného dňa na ulici nezažijú. A niektorí z nich si dokonca aj zatancovali na hudbu, ktorú im pustili.

Sarah sa však k nim nepridala. „Naozaj som sa necítila na tanec, pretože som bola ešte naozaj smutná,“ prezradila. „Bolo to pre mňa ešte emotívne, no niektorí hostia to tak chceli, tak som si povedala, prečo nie?“

Sarah však neprezradila, prečo svadbu zrušili. „Je to tragédia pre mňa, pre môj život aj pre jeho, som si tým istá,“ povedala zronená nevesta, no zároveň dodala, že svadobná hostina, ktorú napokon venovala druhým, jej veľmi pomohla zotaviť sa z toho všetkého, čo sa stalo. A poradila druhým, ktorí sa ocitnú v takej situácii ako ona, aby „boli statoční“.