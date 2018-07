TASR

Slovenská dvadsiatka sa predstaví v Zürichu

Akcia na sklonku júla prichádza po dovolenkovom období a pauze od skončenia letných príprav. To prirodzene ovplyvňuje aj kvalitu tréningov na ľade, čo priznáva aj hlavný tréner.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Žilina 24. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa od štvrtka do soboty predstavia na tradičnom letnom turnaji Summer Hockey Challenge, ktorý sa tento rok uskutoční v Zürichu. Zverencov trénera Ernesta Bokroša postupne preveria pod Alpami rovesníci z Česka, domáceho Švajčiarska a Nemecka.

"Dvadsiatka" sa na podujatie mala pôvodne pripravovať od soboty v Piešťanoch, lenže pre problémy pri výrobe ľadu v kúpeľnom meste zraz o deň neskôr odložili a preložili do Žiliny. "Samozrejme, narušilo nám to prípravu, keďže sme prišli o jeden deň tréningov, no snažíme sa všetko v skrátenom čase dohnať," uviedol Bokroš, ktorý sa navzdory stiesnenému časovému priestoru snažil nič nevynechať z pôvodných plánov. "Mali sme presne dané veci, ktoré sme chceli pred turnajom prejsť, preto sú tréningy trochu viac nahustené," vysvetlil pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Akcia na sklonku júla prichádza po dovolenkovom období a pauze od skončenia letných príprav. To prirodzene ovplyvňuje aj kvalitu tréningov na ľade, čo priznáva aj hlavný tréner. "Je to vidno. Chlapci sa snažia, ale predsa nie sú ešte takí rozohratí, čo zrejme bude vidno aj na turnaji," poznamenal Bokroš, ktorý upozornil, že oproti trojici súperov má slovenský výber zrejme najväčší "ľadový deficit". Aj z toho dôvodu až taký dôraz na výsledky v Zürichu klásť nebude. "Možno to bude alibistické, ale pre mňa výsledky na tomto turnaji nebudú smerodajné. Smerodajné budú až majstrovstvá sveta. Samozrejme, chceme odviesť maximum, no pre mňa bude najpodstatnejší výkon tímu a sledovanie hráčov, ktorí by nám mohli zapadnúť do koncepcie smerom k majstrovstvám sveta," povedal 58-ročný tréner.

Ako už vopred Bokroš avizoval, podujatie v Zürichu bude určené predovšetkým pre tých hráčov, ktorí v priebehu sezóny budú pôsobiť v zahraničných súťažiach: "Tento turnaj je viac-menej jediná previerka, kde týchto chlapcov môžeme vidieť. Niektorých síce budeme môcť vidieť ešte v novembri, no iných až v záverečnej príprave. Pre chlapcov, ktorí nebudú v projekte, je to preto ťažšie, no tento turnaj nám, podľa mňa, veľa napovie." V nominácii nechýbajú ani mená ako Martin Fehérváry, Filip Krivošík či Marek Korenčik, ktorí by mali počas sezóny pôsobiť v zahraničí a ktorí už na svojom konte majú účasť na MS do 20 rokov. K maximálnej spokojnosti však predsa len chýbajú ešte niektoré mená, ktoré musel realizačný tím oželieť. "Traja hráči nám chýbajú, konkrétne Samo Hlavaj, Adam Ružička alebo Miloš Roman. U všetkých troch to však spôsobili objektívne dôvody." Kým Hlavaja s Romanom vyradili zdravotné komplikácie, v prípade absencie Adama Ružičku bol problém v logistike. "Adam Ružička zostal v zámorí. Bol na vývojovom kempe, zostal tam a je pochopiteľné, že kvôli tomuto turnaju ho nebudeme ťahať hore-dole. Adam už bol na majstrovstvách sveta a, samozrejme, počítame s ním do záverečnej prípravy," ozrejmil Bokroš.

Počas tréningových jednotiek v Žiline sa tréner zameral predovšetkým na herný systém, ktorý je na zväze naprieč reprezentáciami nastavený. "Keďže chlapci s nami počas sezóny nebudú, tak je lepšie, keď už celú matériu teraz absolvujú a potom v záverečnej príprave si to zopakujú," dodal.