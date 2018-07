Nikoleta Bugalová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dievčatko svojimi vlasmi ohúrilo svet. Zamilujete si ju aj vy

Toto roztomilé dievčatko vás zaručene dostane. Svojimi vláskami si získalo už celý svet.

— Foto: Instagram/babychanco

TOKIO 24. júla (Dobré noviny) - Bábätká sú to najkrajšie a najcennejšie, čo rodičia môžu od života dostať. Sú nevinné, čisté a výnimočné. Všetky sú rozkošné, no toto bábätko je o čosi viac. Chango je 6-mesačné dievčatko z Japonska, ktoré do vienka dostalo neobyčajný dar. Tak, ako sa väčšina bábätiek rodí s pár vláskami, ba niektoré sa narodia holohlavé, malá princezná prišla na svet s neskutočnou čiernou hrivou. Práve preto je Chango výnimočná a očarujúca. Jej hustotu a kvalitu vlasov jej totiž môže závidieť nejedna žena. Dievčatko sa stalo obrovskou senzáciou a ľudia ju môžu obdivovať aj vďaka jej matke, ktorá fotografie svojej dcérky zverejňuje na sociálnych sieťach.

Foto: Instagram/ babychanco

Príroda je nevyspytateľná

Za všetko môžu gény a príroda. Jej rodičia totiž nepoužívajú žiadne špeciálne vlasové produkty, či vitamíny. Vlasy rastú prirodzene a zdravo. Na jednej strane sa človek zabaví, na druhej nebude vedieť odrhnúť zrak od rozkošného malého tvora. Husté čierne vlásky sú už väčšie ako Changonina hlávka, čo je naozaj vtipný pohľad. Veď posúďte sami.