Na Oravskej priehrade vyrastie nový ostrov. Zachraňovať bude vtáčiky, ktoré nemajú kde hniezdiť

Na Slovensku vyrastie ďalší ostrov. Nebude však slúžiť pre ľudí, ale pre vtáky, ktoré sa potrebujú pred „pánom tvorstva“ chrániť.

NÁMESTOVO 24. júla (Dobré noviny) - Na Oravskej priehrade pribudne ďalší ostrov. Nebude však určený na rekreáciu pre ľudí, ale stane sa útočiskom pre vtákov, ktoré žijú v tomto prostredí a ktoré chcú chrániť. Informuje o tom portál Sme.sk.

Ostrov by mal vzniknúť v Jelešnianskej zátoke, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, a bude to v poradí už druhé útočisko pre vtáky.

Prvý ostrov vznikol ešte v roku 1973 a dnes patrí medzi najdôležitejšie hniezdne lokality na Slovensku, kde sídli okolo dvetisíc vtáčích druhov aj vrátane tých chránených, ako je tetrov hoľniak, ktorý bol kedysi symbolom Oravy. Vyhradený priestor však nespĺňa už kapacity a problematická je aj jeho poloha, nakoľko sem z neďalekej rekreačnej oblasti zavítajú aj nevítaní ľudskí návštevníci.

„Okrem toho sa k nám blíži ešte nebezpečnejšia hrozba, invázny druh šelmy – norok americký. Vie veľmi dobre plávať a ľahko sa dostane aj na vtáčie ostrovy, kde spôsobuje obrovské škody. Keďže je hniezdenie ohrozených druhov na Oravskej priehrade sústredené na jedno miesto, jediná návšteva tohto nežiaduceho predátora môže mať katastrofálne následky na hniezdenie,“ uviedol pre Sme Dušan Karaska, riaditeľ CHKO Horná Orava.

Trenice o ostrov

Nový ostrov o rozlohe 0,8 hektára však podľa ochrancov prírody prinesie rozšírenie vtáčej populácie a jeho výhodou má byť aj vzdialenosť od ľudských obydlí. Jeho vybudovanie sa bude realizovať v rámci Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava, ktorý schválila vláda začiatkom minulého roka. Projekt financovaný z eurofondov odsúhlasil aj Slovenský vodohospodársky podnik.

Karas ďalej dodáva, že „práce budú prebiehať v zime, takže neovplyvnia rekreáciu turistov a neobmedzia ani rybárov“. Tí majú však na to iný názor a argumentujú, že „jednostranné chránenie určitého druhu na úkor ostatných je trvalo neudržateľné“.

Ochranári počítajú so začatím prác na jeseň budúceho roku a skončiť by sa mali na jar 2020. Ostrov chcú zaradiť do štvrtého stupňa ochrany a následne ho monitorovať a o nadobudnutých výsledkoch informovať verejnosť.