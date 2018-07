TASR

Ani v tehotenstve netreba dať zubárovi stopku

Očakávanie potomka je sprevádzané nielen radosťami, no i bežnými starosťami, ktoré so zdravím súvisia. Ani zubné kazy či iné problémy v ústach budúce mamičky rozhodne neobchádzajú.

Bratislava 23. júla (OTS) - Ako sa starať o svoj úsmev počas tehotenstva, čomu veriť a nad ktorými zaručenými pravdami iba mávnuť rukou?

Radí MUDr. Alexander Schill, primár Schill Dental Clinic v Bratislave a v Žiline.

Tehotenské nevoľnosti v období prvého trimestra sú niekedy na dennom poriadku. Ako sa starať o zuby práve v tomto období?

Nie je to nič príjemné, no zuby by sa nemali čistiť vzápätí po nevoľnosti. Kyslé žalúdočné šťavy by totiž mohli naleptať povrch zubov a čistenie zubov môže ešte mechanicky sklovinu poškodiť. Je lepšie nejakú chvíľku počkať, vypláchnuť si ústa vodou, prípadne pre svieži pocit je dobrá ústna voda a s čistením treba počkať približne štvrťhodinku.

Čo možno treba pripomenúť a málokto si to uvedomuje, všeobecne napríklad po vypití kyslých nápojov, je to cítiť i na zuboch aj jazyku, odporúčam nečistiť si zuby hneď, ale chvíľku počkať. Hovorím napríklad aj obľúbenej rannej teplej vode s citrónom, či už na rozbehnutie metabolizmu, pri chudnutí alebo len tak pre osvieženie ...

Poďme sa pozrieť na ochorenia, ktoré nás môžu stretnúť kedykoľvek aj pri tehotenstve, napríklad taký zápal ďasien ..

Zápal ďasien, jeho prejavy sa v období tehotenstva môžu trošku zhoršiť v prípade, ak už existovali aj pred graviditou.

Všeobecne nemožno povedať, že tehotenstvo môže za to, že zápal ďasien vznikne. Ak budúca mamička mala pred tým, ako otehotnela správne hygienické návyky, chodila pravidelne na prehliadky k stomatológovi, tak ani počas očakávania potomka by si nemusela lámať hlavu nad stavom svojho chrupu, samozrejme by mala v tom dobrom pokračovať.

Zistíme zápal ďasien aj pri pohľade do zrkadla?

Samozrejme. V okolí zubov je zreteľný červený lém, znak zápalu ďasien, pričom ďalším varovným signálom, okrem začervenania ďasien môže byť aj opuch, ďasná sú také bacuľaté, stratia svoju ružovú zdravú farbu a pri čistení zubov môžu krvácať a sú citlivé.

Naopak zdravé ďasná sú ružové, tuhšie, nekrvácajú pri čistení ...

Treba sa báť počas tehotenstva ošetrenia zubného kazu?

Určite nie. Ak je problém, netreba ho odkladať. Ak je napríklad kaz menší a nerobí problémy a nepredpokladáme, že spôsobí komplikácie – jeho ošetrenie môže počkať. Ak je väčší – riešime čo najskôr.

Ale v zásade sa ošetrenia kazov budúce mamičky nemusia obávať. Samozrejme pri ich ošetrení dodržiavame isté pravidlá – pokiaľ to ide, tak sa snažíme vyhnúť röntgenu, strach nemusia mať z lokálnej anestézy – niektoré majú pocit, že sa do nich dostáva zlá chémia, no určite je to menšie zlo, ako by mala pacientka v kresle znášať bolesti, vyplavovali by sa stresové hormóny, čo by bolo pre to bábätko v brušku určite horšie.

Ak zuby bolia – aké prípravky je vhodné v tehotenstve užívať a aké nie?

Čo sa týka tlmenia bolesti – to by mali byť mamičky poučené od svojho praktického lekára, relatívne bezpečné lieky pre potlačenie bolesti sú tie s obsahom paracetamolu, ktoré by nemali mať nejaký neblahý vplyv na plod.

Existuje niekoľko „zaručených právd“ v spojení tehotenstva a zubov. Často sa hovorí o tom, že tehotenstvo pripravuje mamičku o vápnik, pretože ho „odovzdáva“ bábätku, je to pravda?

Myslím, že toto preukázané na 100% nebolo, skôr sliny môžu mať iné zloženie, ale že by bábätko takpovediac vysávalo mamine vápnik, o to by som sa vôbec nebál. Skôr je naozaj dôležitá hygiena. Ak je dobrá a dôsledná, nehrozia žiadne problémy

Čo poviete na ďalšie tvrdenie, že každé tehotenstvo stojí matku jeden zub?

Určite to neplatí. Neraz prídu k nám pacientky, ktoré majú načítaných množstvo „rád“ z internetových stránok, z neoverených zdrojov, často nie sú lekárskeho pôvodu, potom sa zbytočne strachujú, vyrábajú stres, ktorý je určite horší pre to bábätko ako reálny problém v ústach, ktorý sa dá riešiť.

Tehotenstvo a návšteva stomatológa sa naozaj nijako nevylučujú.

Základom zdravého chrupu a prevencie je dentálna hygiena. Čo vás čaká u profesionálov?

