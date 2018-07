Dominika Dobrocká

Dnes o 21:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Nádherný odkaz muža pre jeho manželku s krivkami si získal internet. Jeho slová by si mala prečítať každá žena

Slová, ktoré nielen potešili. Takéto vyznanie by si zaslúžila každá žena bez rozdielu.

— Foto: Instagram/tripp

WASHINGTON 23. júla - Dokonalá ženská krása? Existuje vôbec a má niekto právo ju hodnotiť? Môžeme mať svoj názor ale neznamená to, že práve ten náš je správny. Vychudnuté krásky usmievajúce sa z tituliek prestížnych magazínov ohurujú, no v mnohých prípadoch spôsobujú obrovskú katastrofu. Na druhej strane „bacuľky“, ktoré sú označované za neatraktívne a škaredé. Tretia kategória sú ženy s ozajstnými krivkami, ako sa povie „žena, ktorá má rici aj cici“. Aj také sú mnohokrát považované za nedokonalé a to sa vo svojom vyznaní snažil zmeniť rečník, autor, motivátor a najmä milujúci manžel Robbie Tripp. Manželka Sarah je pre neho obrovskou inšpiráciou a aj vďaka nej pochopil, že krásna je každá žena. Jeho slová prinútia k zamysleniu všetkých.

Krásny odkaz zverejnil na svojom instagramovom profile spolu s fotografiou, na ktorej je s milovanou Sarah. „Milujem túto ženu a jej oblé tvary,“ už prvá veta hovorí za všetko. Následne vysvetlil, ako on sám postupne pochopil, čo je naozaj v živote dôležité. „Ako tínedžera si ma kamaráti doberali, že sa mi páčia štíhle dievčatá. Tie, ktoré boli nízke a oblejšie boli úplne bežné, priemerné, či dokonca niesli pomenovania ako bacuľaté a tučné. Potom som ale dospel a začal sa zaujímať o to, čo je vlastne feminizmus a ako médiá vykresľujú dokonalý obraz krásy prostredníctvom štíhlych a vysokých modeliek,“ píše. Až pri týchto myšlienkach si uvedomil, že táto „dokonalosť“ mnohých mužov ovplyvňuje a on, samozrejme, nebol výnimkou.

Robbie však pochopil, zamiloval sa a patrí medzi šťastných milovníkov ženských kriviek. Konkrétne tých patriacich jeho láske. „Pre mňa, nie je nič viac sexy ako žena vedľa mňa. Pevné stehná, veľký zadok a boky, kde je aj tuk. Jej tvary sa nenachádzajú na titulke Cosmopolitanu, ale v mojom živote a srdci majú svoje miesto,“ hrdo vyhlásil. Podľa Robbieho pritom neexistuje nič príťažlivejšie ako je žena, ktorá vlastní plné tvary a zdravé sebavedomie. Svoju Sarah považuje sa najkrajšiu bytosť, ktorá zaplní každý kúsok svojich nohavíc a je nádherná.

Ľudí vyzval, aby sa zamysleli nad tým, čo im núti spoločnosť, a po čom naozaj túžia. „Skutočná žena nie je pornohviezda alebo modelka či herečka. Ona je skutočná. Možno má strie na bokoch či náznak celulitídy na zadku,“ adresoval všetkým. Následne venoval pár slov samotným dievčatám, ktoré sa možno trápia názormi „vyvolených“. „Dievčatá, nikdy si nenahovárajte, že musíte spĺňať určité požiadavky, aby vás niekto miloval a obdivoval. Niekde tam existuje chlap, ktorý vás bude obdivovať také, aké ste. Niekto, kto vás bude milovať presne tak, ako ja milujem svoju Sarah,“ ukončil svoje hlboké vyznanie Robbie.