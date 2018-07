TASR

Na turistickom zraze Dahlie Rallye očakávajú príchod asi 150 karavanov

Dahlie Rallye sa usporadúva každý rok koncom leta v jednotlivých štátoch Vyšehradskej štvorky (V4).

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Michal Svítok

Košice 23. júla (TASR) – Najbližší ročník Dahlie Rallye bude na Slovensku v termíne 30. augusta až 3. septembra v kempe Goralský dvor v prostredí Pieninského národného parku v obci Haligovce (okr. Stará Ľubovňa). Na tlačovej konferencii v Košiciach o tom informoval organizačný výbor zrazu. Na 22. ročník sa zatiaľ prihlásilo 93 posádok a 213 účastníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Chorvátska.

„Spolu očakávame okolo 140 až 150 karavanov a asi 250 ľudí. Je to akcia karavanistov v rámci Vyšehradskej štvorky (V4), ale prichádzajú tu aj ľudia napríklad z Rakúska, Nórska i Fínska," povedal pre TASR Igor Cap, predseda organizačného výboru z Camping Caravaning Club Wagon Slovakia Zdravotník Košice (CCC WGSKE). Ako priblížil, takýto zraz má nenahraditeľnú atmosféru. „Obrovská masa ľudí je zrazu ako jeden člen rodiny. Všetko to spolu žije, navštevujú sa, vymieňajú si životné poznatky, varia spolu alebo sa idú kúpať, súťažia spolu. Je to miesto, kde sa vytvárajú priateľské a kamarátke vzťahy na celé roky."

Ako spresnila PR manažérka podujatia Darina Semjanová, účastníkov čaká výlet na hrad v Starej Ľubovni, pozrú sa do skanzenu a liehovaru v Hniezdnom, plánová je návšteva zámku v Niedzici, prehliadka priehradného múru a plavba po Czorsytinskej priehrade. Pre menšie skupiny je pripravený mikrobus, s ktorým sa môžu pozrieť do Kežmarku a do kaštieľa v Strážkach. „Chýbať nebudú ani rôzne súťaže pre deti aj dospelých. O kultúrny zážitok sa postará Peter Stašák. Počas zrazu budú vystupovať folklórne skupiny rôznych etnických skupín z okolia," doplnila s tým, že na každej rallye sa aj pracuje. „Preberajú sa aktuálne problémy v mototuristickom živote a prijímajú sa konkrétne rozhodnutia s cieľom skvalitniť činnosť a fungovanie tohto krásneho hobby-športu."

Dahlie Rallye sa usporadúva každý rok koncom leta v jednotlivých štátoch Vyšehradskej štvorky (V4). Doterajších 21 ročníkov sa zúčastnilo takmer 2500 posádok, ktoré tvorilo 5777 účastníkov. Rallye sa uskutočnilo päťkrát na Slovensku, päťkrát v Česku, štyrikrát v Maďarsku a sedemkrát v Poľsku.