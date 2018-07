TASR

R. Varga si užíva titul európskeho šampióna: Bola to dlhá cesta

V triumf začal veriť až tesne pred cieľom.

Na snímke slovenský triatlonista Richard Varga počas tlačovej konferencie po zisku titulu Majstra Európy v šprinte v Bratislave 23. júla 2018. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 23. júla (TASR) – Slovenský triatlonista Richard Varga sa z majstrovstiev Európy v estónskom Tartu vrátil s historickým úspechom. Na titul európskeho šampióna čakal dlhé roky, o to viac si ho po návrate domov užíva.

Na medailu z vrcholného podujatia čakal člen ŠCP Bratislava šesť rokov. Na ME 2018 ju dosiahol v šprinte. "Prvé zlato v triatlone som získal na ME do 23 rokov v roku 2012. Vtedy som bol plný očakávania, že v takomto trende budem pokračovať. Dočkal som sa až o šesť rokov neskôr. Cesta bola dlhá a náročná. Na preteky v Tartu som nastupoval s tým, že som nechcel veľmi kalkulovať, ako môžem dopadnúť. Za desať rokov som už absolvoval asi 120 pretekov, kde som dúfal, že by mi mohli vyjsť a v podstate nikdy z toho nič nevyšlo. Naučil som sa nemať žiadne očakávania, ale ísť do pretekov s tým, že v nich vydám zo seba maximum," povedal Varga v pondelok na tlačovej konferencii.

Európsky šampión opísal aj rozhodujúce momenty pretekov, v triumf začal veriť až tesne pred cieľom: "Plávalo sa v rieke, prvých 400 metrov sme plávali po prúde, zvyšné proti prúdu. Bolo to zaujímavejšie a aj mi to vyhovovalo. Štartové pole sa trochu potrhalo, pričom je čoraz ťažšie a ťažšie potrhať pole pretekárov pri plávaní, súperi sú stále lepší a lepší vo všetkých troch disciplínach. Neskôr som na bicykli získal menší náskok a v behu som išiel svoje tempo a mierny náskok som si udržal. Ale veriť vo víťazstvo som začal až 100 metrov pred cieľom, keď som sa na koberci obzrel a za sebou som nikoho nevidel."

K zisku zlatej medaily prispelo aj takmer mesačné vysokohorské sústredenie vo švajčiarskom St. Moritzi: "Aj vďaka Športovému centru polície Bratislava mohol byť so mnou tiež fyzioterapeut Peter Hečko, s ktorým spolupracujem už rok a trištvrte. Vždy, keď sme spolu dlhšie, tak sa veci začínajú hýbať správnym smerom. Kvalitná príprava sa prejavila aj víťazstvom na ME v šprinte." Hečko absolvoval s Vargom už štvrté sústredenie, fyzioterapeut predtým pôsobil pri slovenskej futbalovej reprezentácii. "Podmienky v St. Moritzi boli vynikajúce. Mohli sme trénovať naplno. Keď som s Rišom, snažím sa, aby bol plne funkčný. Som šťastný z víťazstva, lebo sme sa pred ním dosť narobili, natrápili," uviedol Hečko.

Po necelých troch týždňoch pobytu a tréningu doma Varga absolvuje sériu ďalších pretekov: európsky šampionát v škótskom Glasgowe v olympijskom triatlone, podujatia Svetového pohára vo švajčiarskom Lausanne a českých Karlových Varoch a finále Svetovej série v austrálskom Gold Coaste. "Vlani mi v Karlových Varoch medaila vlastnou chybou ušla, chcel by som tam preteky absolvovať bez chýb. Mám aj povinnosti súťažiť vo francúzskej lige, absolvujem aj preteky v Super League," uzavrel 29-ročný Varga.