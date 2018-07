Dominika Dobrocká

Žena si dala predsavzatie, že niekomu zachráni život. Potom našla inzerát, ktorý navždy zmenil ten jej

Svoje novoročné predsavzatie zobrala vážne. Vďaka ženinmu odhodlaniu dostal mladý muž šancu na nový život.

SAN FRANCISCO 23. júla - Predsavzatia na nový rok si dáva množstvo ľudí, len málokto to svoje však aj splní. Mladá žena Jessica Morrisová si na rok 2018 dala jedno na prvý pohľad nesplniteľné. Rozhodla sa totiž, že zachráni niekomu život. Nebolo to však rozhodnutie zo sekundy na sekundu, ona sa totiž už roky pohrávala s myšlienkou darcovstva. Konkrétne chcela niekomu, kto to naozaj potreboval, darovať obličku. A tak zapla internet, dostala sa na inzertnú stránku Craigslist, kde našla naliehavý inzerát. Niekto neznámy totiž potreboval pomoc, aby mohol aj naďalej žiť.

Zomierajúcim pacientom bol 30-ročný David Nichere zo San Francisca, ktorý pomaly, ale isto svoj boj o život prehrával. David trpel Crohnovou chorobou a prvú operáciu obličky prekonal, keď mal len tri mesiace. Následne počas života musel spisovateľ prekonať mnoho zákrokov. V závere sa však od lekárov dozvedel, že jeho obličky sú nefunkčné a on pomaly zomiera. Voči darcovstvu bol skeptický, avšak nemal čo stratiť, a tak skúsil hľadať. Svoj inzerát zavesil už na spomínanú stránku, kde si ho našla odhodlaná Jessica.

Záchrana života

Davida správa od 30-ročnej záujemkyne zaskočila. Nečakal to a neveril tomu. Ako sama Jessica priznala vo svojej správe, bola veľmi priamočiara a podľa nej si David myslel, že bola naozaj divná. „Darcovstvo je ťažký proces a je veľmi ťažké byť pripustený k operácii,,“ priznala Jessica. Prvýkrát sa osobne dvaja neznámi stretli v apríli, všetko zapadlo, a tak sa 11. júna mohla uskutočniť operácia. „V nemocnici som spoznala Davidovu ďalšiu stránku. Je to úžasný človek. Som šťastná, že som mu mohla pomôcť,“ prezradila darkyňa.

„Rodina“ navždy

Obaja pacienti sa cítia čoraz lepšie. Davidovo telo obličku našťastie prijalo a funguje. „Už nepotrebuje ďalšiu dialýzu, čo pre neho predstavuje požehnanie,“ povedala Jessica, ktorá svoju radosť a nadšenie neskrýva. Vo svojom živote sa snažila vždy pomáhať, no zachrániť niekomu život je pre ňu niečo neuveriteľne silné. Okrem splnenia si predsavzatia, totiž dala šancu zomierajúcemu mladému človeku na život. „Pocit, že som doslova bola schopná zachrániť niekomu život, so mnou zostane navždy. Urobila by som to znova aj miliónkrát. David sa stal mojím bratom. Bude vždy súčasťou mojej rodiny a ja budem navždy jeho súčasťou,“ dodala šťastná Jessica.