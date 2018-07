TASR

Dvojica slonov afrických v bojnickej zoo bude mať nový výbeh a pavilón

Nový pavilón vznikne na zelenej lúke, to znamená, že tam bude tráva, prírodné prvky, nejaké vodné nádrže, veľký výbeh.

Bojnice 23. júla (TASR)- Maja a Gula, slonice z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach, dostanú nový domov. Pavilón, ktorý obývajú doposiaľ, nahradí nový s výbehom so zeleňou a vodnými plochami. Náklady na jeho vybudovanie odhadla bojnická zoo na asi päť miliónov eur.

"Národná zoologická záhrada už dlhšie pripravovala projekt nového pavilónu slonov, pretože naše dve slonice Maja a Gula momentálne žijú v pavilóne, ktorý už nevyhovuje moderným podmienkam pre chov a chceli sme im dopriať aj dôstojný dôchodok," uviedla v pondelok hovorkyňa zoo Simona Kubičková.

Nový pavilón podľa nej vznikne na zelenej lúke, to znamená, že tam bude tráva, prírodné prvky, nejaké vodné nádrže, veľký výbeh. "Celý areál by mal mať približne 11.000 štvorcových metrov, samotný pavilón sa bude nachádzať v centrálnej časti zoo a výbehy pre slony budú na mieste, kde máme momentálne ťavy a takiny. Ich chov však nezrušíme, ale presunieme ich do iných výbehov v zoologickej záhrade," doplnila.

Predpokladaná cena nového pavilónu, ktorý má byť od terajšieho väčší, je približne päť miliónov eur, presnú sumu však bude zoo vedieť až po ukončení všetkých verejných obstarávaní. Investíciu bude financovať z prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR, ktoré je jej zriaďovateľom. "Samotná stavba by sa mala realizovať do 12 mesiacov od podpisu zmluvy o dielo, ale skôr dúfame, že slonice budú v novom pavilóne niekedy v roku 2020," dodala hovorkyňa bojnickej zoo.

Podmienky, v ktorých slonice fungujú doposiaľ, sú dlhodobo terčom kritiky návštevníkov zoologickej záhrady. Tí jej vyčítajú jednak malé priestory, ako i absenciu zelene v rámci betónového komplexu, kde sa slony pohybujú.

Terajší pavilón je starý približne 35 rokov, ide teda o jednu z najstarších budov v zoologickej záhrade. Asi 35 rokov majú i obe slonice, ktoré do Bojníc priviezli v roku 1984 zo Zimbabwe z voľnej prírody. Zoologická záhrada plánuje do budúcna chov slonov rozšíriť.