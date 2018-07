Nikoleta Bugalová

Dnes o 17:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hľadám ženu s pevným poprsím, ani chudú, ani tučnú, so zdravými vetrami. Písalo sa v prvých zoznamovacích inzerátoch na svete

Prvé zoznamovacie inzeráty na svete boli strohé a prozaické. Časom sa však ľudia nebáli hľadať presne to, čo chceli. Aj pevné poprsie či sladký dych.

— Foto: Kolláž DN/the-athenaeum.org, British Library

LONDÝN 23. júla (Dobré noviny) - „Tridsaťročný džentlmen, ktorý hovorí, že má veľmi značné imanie, oženil by sa rád s mladou dámou, ktorá má kapitál približne 3000 libier a chce o tom spísať primeranú zmluvu.“ Takto „prozaicky“ znel jeden z prvých zoznamovacích inzerátov na svete, ktorý bol vydaný 19. júla roku 1675 v Londýne.

Foto: Pordes/British Library

Jeden z prvých zamilovaných inzerátov bol vytlačený v publikácii Collection for Improvement of Husbandry and Trade londýnskeho finančného podnikateľa Johna Hougtona. Druhý z priekopníckych inzerátov uvedených v tej istej publikácii bol taktiež racionálny: „Mladý muž, ktorého otec mu je ochotný dať tisíce libier, by rád vstúpil do manželstva. Je to slušný a vhodný chlap, ktorý bol vzorne vychovaný svojimi rodičmi.“ Po roku 1675 sa to inzerátmi v publikácii len hemžilo.

Samozrejme, že už v roku 1675 prejavovali páni v inzerátoch obrovský záujem o vzhľad. Niektorí dokonca uviedli do poznámky, akú ženu hľadajú, alebo ako by chceli, aby ich budúca žena vyzerala. Dokonca muži z vyšších vrstiev, ako napríklad šľachtici, požadovali ženy s veľkým a pevným poprsím. Ako pribúdali roky, tak sa menil aj vkus mužov a obsah inzerátov. Napríklad v roku 1771 požadoval slobodný muž dámu vo veku medzi 18-25, dobre vychovanú s kapitálom 5000 libier, so zdravými vetrami a údmi, ani tučnú, ani chudú so zdravým chrupom, s čistou pleťou a sladkým dychom.

V niektorých inzerátoch páni otvorene písali o tom, čo od ženy potrebujú. Inzerát z roku 1788: „Pán John Dimby praje si manželskú zmluvu so ženou a k tomu ju poistí vdovskou zmluvou. Inak mu je ľahostajné, či je panna, vdova, či tehotná s tým predošlým.“

Vaječná inzercia

V januári v roku 1927 sa v Londýne rozhodla istá babička, ktorá predávala vajcia, že urobí žartík. Preto poslala vlastný inzerát napriek tomu, že inzeráty posielali prevažne muži. Napísala inzerát na jedno z vajec. Jej inzerát znel: „Som považovaná za najkrajšiu dievku v okolí a som ochotná vydať sa za muža, ktorému sa toto vajce dostane do rúk.“ Pod tento inzerát napísala svoju adresu a svoje meno. Vajce si kúpil slobodný Wiliam z Londýna, ktorý bol neskutočný romantik a hneď sa vypravil na adresu napísanú na vajci. Avšak odpoveď majiteľky vajca bola nečakaná: „Rada by som sa vydala, no počas cesty, ktorú si ty absolvoval, som sa stihla vydať za iného muža, s ktorým mám tri deti.“ Vaječná inzercia sa týmto naveky zapísala do histórie zamilovaných inzerátov.