V Trenčíne sa začali ME nepočujúcich v bedmintone

Na šampionáte sa zúčastňuje 15 európskych krajín. Počas jeho prvých dvoch dní sa uskutočnia súťaže mládeže a tímov, v nasledujúcich dňoch nastúpia na kurty seniori.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava/Trenčín 22. júla (TASR) – Majstrovstvá Európy (ME) nepočujúcich v bedmintone organizované Deaflympijským výborom Slovenska oficiálne otvorili v nedeľu v Trenčíne. Zúčastnia sa na nich reprezentanti 15 krajín, ktorí sa zapoja do súťaží mládeže, tímov a seniorov. TASR o podujatí informovala Ivana Petrisková, projektová koordinátorka mimovládnej organizácie Mladiinfo Slovensko.

"Ceremoniál sa začal slovenskou hymnou, následne vystúpili s prejavmi primátor Trenčína Richard Rybníček, prezident Deaflympijského výboru Slovenska Miloš Štefek, riaditeľ organizačného výboru Peter Birka a technický delegát EDSO (European Deaf Sports Organisation) Otta Panský," uviedla Petrisková.

"Majstrovstvá pre nepočujúcich majú svoje špecifikum v komunikácii a celkovej atmosfére, ktorú dotvárajú aj dobrovoľníci z ôsmich európskych krajín," pokračovala Petrisková s tým, že na ME prišla v rámci programu Erasmus+ Európska dobrovoľnícka služba, ktorú koordinuje mimovládna organizácia Mladiinfo Slovensko.

Dobrovoľníci sa zamerajú na vytváranie mediálnych výstupov z podujatia. "Chceli sme dať mladým ľuďom priestor cez dobrovoľníctvo si zlepšiť svoje schopnosti v rôznych sférach žurnalistiky a zároveň sa zoznámiť so svetom nepočujúcich. Je to nesmierne obohacujúca skúsenosť pre nás všetkých," doplnila Petrisková. Majstrovstvá Európy nepočujúcich v bedmintone potrvajú v Trenčíne do 28. júla.