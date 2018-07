TASR

Hamilton vyhral v Nemecku, Vettel havaroval

Víťaz kvalifikácie a doterajší líder priebežného poradia šampionátu Sebastian Vettel dlho jazdil na prvej pozícii, ale skončil v 52. kole po jazdeckej chybe.

Na snímke Lewis Hamilton. — Foto: TASR/AP

Hockenheim 22. júla (TASR) - Brit Lewis Hamilton na Mercedese sa stal víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Nemecka, jedenástych pretekov seriálu F1. Hamilton predviedol unikátnu stíhaciu jazdu, keďže po nevydarenej kvalifikácii štartoval až zo 14. pozície.

Na 2. mieste skončil jeho tímový kolega Valtteri Bottas, 3. priečku obsadil Kimi Räikkönen na Ferrari. Domáci držiteľ pole position Sebastian Vettel (Ferrari) skončil v 52. kole po jazdeckej chybe.

Víťaz kvalifikácie a doterajší líder priebežného poradia šampionátu Nemec Sebastian Vettel (Ferrari) dlho jazdil na prvej pozícii, ale v 52. kole odstúpil po jazdeckej chybe. Hamilton sa po víťazstve vrátil na čelo priebežného poradia. Nasledujúce preteky sa uskutočnia už o týždeň 29. júla v Maďarsku.

Vettel na štarte nezaváhal, bez problémov si ustrážil prvú priečku a zmena nenastala ani na ďalších popredných pozíciách. Úvod pretekov bol najmä o snahe Hamiltona a Daniela Ricciarda predrať sa z chvostu štartového poľa na elitné pozície.

Hamiltonovi sa to darilo rýchlejšie a už v 10. kole bol na 7. mieste, mal ale aj lepšiu pozíciu na štarte. Ricciardo sa do prvej desiatky dostal až v 20. kole, ale odčiniť nevydarenú kvalifikáciu sa mu napokon nepodarilo, keďže v 29. kole odstúpil pre chybu pohonného agregátu.

O čelo pretekov tradične súperila štvorica z Ferrari a Mercedesu a na prvých dvoch pozíciách pre Ferrari nič nezmenili ani návštevy boxov. Pomerne pokojné dianie spestril jemný dážď, ktorý donútil viaceré tímy prezúvať pneumatiky. V 50. kole pobavil divákov Charles Leclerc, ktorý dostal šmyk, spravil "hodiny", ale bez veľkého zdržania pokračoval v pretekoch.

Vettel jazdil na prvej priečke, ale v 52. kole spravil chybu, nabúral do bariéry a preteky sa pre neho skončili. Na prvom mieste sa po skvelej stíhacej jazde ocitol Hamilton, ktorý po odchode bezpečnostného vozidla zviedol úspešné súperenie s tímovým kolegom Bottasom.

Tesne po pretekoch začali komisári vyšetrovanie pre porušenie pravidiel víťazom pretekov. Hamilton sa totiž rozhodol ísť do boxov, vošiel do uličky, no následne sa vrátil naspäť na trať poza vytýčený stĺpik a cez bielu čiaru. Reálne hrozilo, že pre dodatočnú penalizáciu príde o víťazstvo. Komisári však k trestu nepristúpili, pričom zohľadnili aj niekoľko poľahčujúcich okolností.

Jazdec aj tím priznali chybu. V inkriminovanom momente sa nestihli rýchlo dohodnúť, či má Hamilton zostať na trati, alebo prísť do boxov. Navyše sa to stalo za safety carom, teda počas zníženej rýchlosti. Počas tohto manévru britský jazdec nikoho neohrozil a môže sa radovať zo 66. triumfu v kariére.

Lewis Hamilton, 1. miesto: "Bolo to veľmi ťažké z takej pozície, ale vždy musíte veriť. Boli sme pokojní a silu mi dávalo aj mnoho fanúšikov. Možno mi pomohli aj modlitby pred pretekmi. Celý tím aj auto fungovali výborne, som za to veľmi vďačný. Bolo to ťažké v týchto podmienkach, ale keď začalo pršať, vedel som, že mám dobrú pozíciu."

Valtteri Bottas, 2. miesto: "Keď vypadol Sebastian, vedel som, že je šanca na víťazstvo. To si však ustrážil Lewis. Pre náš tím je toto skvelý výsledok. Hneď po odchode bezpečnostného vozidla sme mali menšiu bitku, ale potom nám tím povedal, že nemáme súťažiť. Chápem to."

Kimi Räikkönen, 3. miesto: "Vyzeralo to, že pôjdem na dve zastávky. Boli to ťažké, nepredvídateľné preteky. Valtteri ma predstihol v čase, keď som predbiehal jeden zo Sauberov. Som sklamaný z výsledku, nabudúce sa pokúsime o lepší."