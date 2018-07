TASR

Dnes o 08:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Súťažiaci v Kvakovciach bojovali o víťazstvo v ryžovaní zlata

Organizátori používajú v súťaži 24-karátové zlato, ktoré nesmie byť menšie ako pol milimetra a väčšie ako milimeter a dovážajú ho z Kentucky, kde sa vyryžovalo z tamojšieho potoka.

Na snímke súťaž v ryžovaní zlata. — Foto: TASR/Roman Hanc

Kvakovce 21. júla (TASR) – Rekreačná oblasť Domaša Dobrá pri obci Kvakovce, okres Vranov nad Topľou, bola v sobotu dejiskom 19. ročníka súťaže v ryžovaní zlata - Zlatá Baňa. Riaditeľ súťaže Dušan Demčak pre TASR uviedol, že o víťazstvo bojovalo takmer sto súťažiacich.

Zápolili vo viacerých oficiálnych i neoficiálnych kategóriách, jednou z nich boli trojčlenné družstvá. V nej zvíťazil tím s názvom Rafel, Bafel a Sekel. Medzi amatérmi dominoval Gabriel Tudya, kategóriu detí vyhrala Olívia Kovaľová a medzi juniormi zvíťazila Ľubka Ťažká. Peter Cengeľ bol najlepší spomedzi mužov profesionálov, ženskú profesionálnu kategóriu ovládla Renáta Kocúrová.

"My sme ešte zaradili do programu aj tradičnú panvicu, čiže tzv. čínsky klobúk, ktorý je zošikmený a zlato ostáva v špičke. Súťažiaci používajú aj vlastné upravené panvice s rôznymi závitmi a vrúbkami," doplnil Demčak s tým, že v tejto kategórii dominoval Vladimír Vanik. V ryžovaní zlata tradičnou kanadskou panvicou zvíťazil Štefan Barbuščák.

"Súťažiaci dostal vedro, do neho piesok, do ktorého mu komisár vsypal aj od sedem do 15 zlatiniek, pričom žiaden súťažiaci nevie, koľko ich tam má. Následne idú k nádobám s vodou, ktoré sú veľké meter krát meter a snažia sa odlúčiť zlato od štrkopiesku. Vyryžované zlato dajú do skúmavky, zatvoria ju a zastaví sa im čas. Ak stratili zlatinku, to znamená, že ostala vo vode, tak sa im pripočítajú tri minúty a potom sa to zráta," priblížil priebeh súťaže Demčak.

Tradičné podujatie tento rok zorganizovalo Občianske združenie Permoník, obec Kvakovce v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach. V minulosti sa súťaž konala v Zlatej Bani i Zámutove či iných obciach. "Slanské vrchy sú sopečného pôvodu, je ich vidieť aj z Domaše aj zo Zámutova, chceme trošku v regióne spropagovať túto akciu, tak sme sa rozhodli putovať po regióne," uzavrel riaditeľ súťaže.