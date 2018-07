Tour de France: Fraile vyhral 14. etapu, Sagan štvrtý

TASR

Mende 21. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v sobotňajšej 14. etape 105. ročníka Tour de France 4. miesto a opäť zvýšil náskok v súťaži o zelený dres. Z triumfu na 188 km dlhej trati zo Saint-Paul-Trois-Chateaux do Mende sa tešil Španiel Omar Fraile z Astany.

Na ďalších priečkach skončili s odstupom šiestich sekúnd po náročnom záverečnom stúpaní líder súťaže vrchárov Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) a Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). V žltom drese sa udržal Brit Thomas Geraint zo Sky pred tímovým kolegom a krajanom Chrisom Froomeom a Holanďanom Tomom Dumoulinom zo Sunwebu.

Sagan z Bory-Hansgrohe naplno bodoval v šprintérskej prémii a v súťaži o zelený dres má už 437 bodov, kým druhý Alexander Kristoff (SAE Team Emirates) iba 170. Trojnásobný majster sveta prišiel do cieľa na 4. mieste s dvanásťsekundovým mankom na víťaza. V žltom drese sa udržal Brit Thomas Geraint zo Sky pred tímovým kolegom a krajanom Chrisom Froomeom a Holanďanom Tomom Dumoulinom zo Sunwebu.

Sobotňajšia trasa so štyrmi horskými a jednou šprintérskou prémiou merala 188 km a viedla zo Sain Paul Trois Chateaux do Mende. Po štarte sa do pelotónu oprel silný bočný vietor a rozdelil ho na štyri skupiny. Do útoku zavelili Sylvain Chavanel (Direct Energie) a Thomas De Gendt (Lotto Soudal). Pridal sa k nim muž v bodkovanom Alaphilippe a skupina sa postupne rozrástla na sedmičku.

Za nimi nasledovala s miernym odstupom dvadsiatka pretekárov aj so Saganom a v pelotóne držal pod kontrolou situáciu tím Sky. Prenasledovateľom sa podarilo pripojiť k jazdcom na špici a ďalej pokračovala 32-členná skupina, v ktorej mali najsilnejšie zastúpenie stajne Quick-Step Floors a Direct Energie. Náskok na pelotón narástol postupne počas prvej rýchlej časti etapy na sedem minút.

Na prvej horskej prémii Côte du Grand Chataignier (4. kategória, dĺžka 1 km, priemerný sklon 7,4%) bral bod Alaphilippe a upevnil si tak líderskú pozíciu v súťaži vrchárov, keďže jeho konkurenti Warren Barguil (Fortuneo-Samsic) a Serge Pauwels (Dimension Data) v skupine nefigurovali. Dvadsať bodov v šprintérskej prémii Besseges si po špurte s Thomasom Boudatom (Direct Energie) uchmatol Sagan.

Jazdci pokračovali na najvyšší bod etapy Col de la Croix de Berthel (2. kategória, dĺžka 9,1 km, priemerný sklon 5,3%). Ešte pred stúpaním zosadol z bicykla Patrick Bevin a tím BMC po kapitánovi Richiem Portem prišiel o ďalšieho jazdca. Z pôvodne štartujúcich 176 cyklistov zostalo v tej chvíli na "starej dáme" 151. V stúpaní delilo vedúcu skupinu od pelotónu skoro desať minút. Tri kilometre pod vrcholom atakoval Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) a s polminútovým náskokom si pripísal prvých päť bodov v súťaži o bodkovaný dres.

Do pedálov šliapli Tom Jelte Slagter (Dimension Data) so Stuyvenom a pripojili sa k 30-ročnému Baskovi. Stuyven ukoristil dva body na prémii Col du Pont sans Eau (3. kategória, dĺžka 3,3 km, priemerný sklon 6,3%), jeden zostal Izagirremu. Prémie znamenali rozpad skupiny prenasledovateľov a okrem iných z nej vypadol aj slovenský jazdec. Zvyšní prenasledovatelia zoskupení okolo Alaphilippa sa pokúšali o ataky, no v silnom vetre sa nedokázali k trojici priblížiť.

Zvlnený terén pred finále ich však dal opäť dokopy a Sagan stále nestratil šancu na etapový triumf. Dvadsať kilometrov pred cieľom odštartoval sólo Stuyven, ktorého od osemnástich prenasledovateľov delila približne minúta a od pelotónu osemnásť minút. Vo finálnom stúpaní druhej kategórie Côte de la Croix Neuve s dĺžkou necelých troch kilometrov, no priemerným sklonom 10,2%, neúspešne nastúpil De Gendt.

K viditeľne vyčerpanému Stuyvenovi sa začal blížiť Omar Fraile (Astana) a 400 m pred cieľom ho nechal za sebou. Zbrane nezložil ani Alaphilippe a aj on napokon Belgičana predstihol.

Za nimi sa ešte bojovalo o žltý dres, keďže pelotón mal manko vyše 18 minút. Z tohto súboja najviac vyťažil Slovinec Primož Roglič z Lotto NL-Jumbo, ktorý finišoval osem sekúnd pred Thomasom, Froomeom a Dumoulinom. Naopak, stratu nabrali napríklad Kolumbijčan Nairo Quintana či domáci Romain Bardet.