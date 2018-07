TASR

Dnes o 15:48 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zázrivské dni otvorilo varenie tradičných a starosvetských jedál

Podľa koordinátora projektu Trasa valašskej kultúry Petra Madigára majú špeciality ako kvaska, lisník či glgany miesto v zázrivskej kuchyni aj v súčasnosti.

13. ročník podujatia Zázrivské dni v Zázrivej dňa 21. júla 2018. Na snímke zľava hore Glgany, kvaska, zľava dole halušky s oštiepkom, halušky s kapustou a lekvárové buchty. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zázrivá 21. júla (TASR) – Zachovávať a odovzdávať tradičné starosvetské recepty zo zázrivských dolín bolo cieľom workshopu Tradičné a starosvetské jedlá, ktorý v sobotu otvoril dvojdňový program Zázrivských dní v oravskej obci Zázrivá.

Podľa koordinátora projektu Trasa valašskej kultúry Petra Madigára majú špeciality ako kvaska, lisník či glgany miesto v zázrivskej kuchyni aj v súčasnosti. "Kedysi sa jedávalo skromnejšie. Sú teda zložené z tradičných pôvodných miestnych surovín. Nebývajú často zastúpené mäsom, ale vo veľkej miere múkou a zemiakmi. Dnes sa už moderné stravovanie vyvíja trochu inými smermi a trendmi. Práve preto organizujeme workshop, aby sa miestne recepty odovzdávali medzi generáciami a zachovali sa," povedal Madigár.

Starosta Zázrivej Matúš Mních doplnil, že miestne gazdinky varia parené buchty, bryndzové halušky, lokše, zemiakovú babu, halušky s kapustou či zemiaky na kyslo. "U nás na dedine to ešte celkom dobre funguje. Veď kedysi bolo mäso na sviatok, na nedeľu a cez týždeň vždy boli takéto domáce špeciality. Možno by nám nezaškodilo aj dnes sa k tomu vrátiť a nemuseli by sme toľko sedieť vo fitnescentrách," uviedol Mních.

Zázrivské dni ponúkli v sobotu návštevníkom rôzne súťaže ako napríklad hod polenom. "Sú tu rôzne stánky ľudových remesiel, občerstvenie, folklórne skupiny a večer končíme ľudovou veselicou. V nedeľu (22.7.) začíname o 13. hodine tradičnou rímskokatolíckou omšou v našom kostole. Odtiaľ sa v krojovanom sprievode presunieme do amfiteátra, kde bude pokračovať program a vystúpia oravské folklórne súbory," dodal zázrivský starosta.

Na dvojdňové podujatie sa podľa neho snažia prilákať aj ľudových umelcov z okolitých dedín. "Chceme našich ľudí motivovať, aby sa vrátili k remeslám. Boli tu šindliari, tesári, rezbári, kováči. Dnes tu máme aj zvonkárov. Kedysi platilo, že remeslo má zlaté dno. Začíname sa k tomu pomaličky vracať. Zohnať dobrého klampiara, tesára, obkladača je dosť veľký problém. A ľudia prichádzajú na to, že remeslami sa dá uživiť. Určite nie zbohatnúť, ale slušné živobytie vďaka remeslám už asi začína fungovať," uzavrel Mních.