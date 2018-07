TASR

Favorit M. Mirgorodský nečakane nepostúpil do finále v singloch

Po vlaňajšom zlate v kategórii do 23 rokov a predtým dvoch medzi juniormi si teraz prerušil víťaznú sériu.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Dušan Hein

Ivrea 21. júla (TASR) - Na MSJ slalomárov na divokej vode v talianskom meste Ivrea nepostúpil Slovák Marko Mirgorodský v singloch do 23 rokov do finále. Obhajca titulu patril medzi najväčších favoritov, no v semifinále obsadil až 20. miesto.

Mirgorodský, víťaz kvalifikácie, si na semifinálovej trati s 20 bránkami dvakrát ťukol na 17-ke a 18-ke a pripísal si štyri trestné sekundy. Do polovice bolo všetko v poriadku a o postup sa pripravil až v závere jazdy. Po vlaňajšom zlate v kategórii do 23 rokov a predtým dvoch medzi juniormi si teraz prerušil víťaznú sériu.

V semifinále sa nedarilo všetkým trom slovenským kajakárkam do 23 rokov. Najbližšie k postupu do finále mala Michaela Haššová, no nazbierala až osem trestných sekúnd, čo bola v porovnaní s konkurenciou priveľká záťaž. Eliška Mintálová si pripísala na 15. bránke 50 trestných sekúnd a finále ju taktiež obišlo, rovnako ako pomalšie pádlujúcu Simonu Macekovú.