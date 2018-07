TASR

V Žiline po prvý raz rokovali zástupcovia miest Slovenska a Chorvátska

Stretnutie oboch samosprávnych organizácií iniciovala obec Belá v okrese Žilina pri príležitosti 640. výročia, ktoré oslávi počas nastávajúceho víkendu.

Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora. — Foto: TASR - Martin Baumann

Stráža 20. júla (TASR) – Spolupráca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) so Združením obcí Chorvátska vytvára priestor na výmenu vzájomných skúseností a zvýšenie významu samospráv v oboch krajinách. Po prvom vzájomnom rokovaní sa na tom v piatok v Stráži pri Žiline zhodli predseda ZMOS Michal Sýkora a predseda Združenia obcí Chorvátska Martin Baričević.

Podľa Baričevića sú na Slovensku i v Chorvátsku rôzne oblasti, v ktorých sa samosprávy vyvíjali lepšie. "Toto je priestor, aby sme si navzájom doplnili skúsenosti a zveľaďovali komplexnejšie pozíciu samospráv vo fungovaní štátu. Pre nás je veľmi drahocenná skúsenosť Slovenska, keďže slovenská samospráva podpísala so štátom Európsku chartu miestnej samosprávy. My to ešte nemáme. Slovenská samospráva využila chartu na to, aby bola rovnocennejším partnerom štátnym orgánom. To je priestor pre nás, ktorý chceme využiť," povedal predseda Združenia obcí Chorvátska.

"Dokážeme im poradiť a pomôcť, pretože sme prešli peripetiami pri vstupe do Európskej únie (EÚ) - čo všetko bolo treba urobiť zo strany Slovenska, aj zo strany samosprávy na Slovensku. Vždy je lepšie, keď vám niekto poradí na základe skúseností. Oni nám zasa môžu pomôcť pri rozvíjaní vzťahov medzi samosprávami. Veď pre nás je chorvátske more vlastne slovenské more. Takže je to o rozvoji cestovného ruchu a radi k tomu prispejeme," uviedol Sýkora.

Doplnil, že Chorvátov by sme na Slovensko mohli prilákať do hôr alebo vďaka liečebným kúpeľom. "Máme naozaj perfektné podmienky na rehabilitáciu. Keď už majú voľno po letnej sezóne, môžu využiť druhú časť polroku na turistiku na Slovensku. Tu vidím rozmer, aby sme pomohli prepojeniu medzi obidvoma krajinami v turistickom ruchu. Máme si o čom rozprávať. Máme príbuzné jazyky, sme príbuzní kultúrou, takže by to mohla byť dobrá a osožná spolupráca. Záujem zo strany našich partnerov je veľký," dodal predseda ZMOS.

Na stretnutí najvyšších predstaviteľov samospráv sa zúčastnila aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová. "Jednoznačne vítame každú spoluprácu a partnerstvo. Budeme robiť všetko pre to, aby sme sa nakontaktovali na chorvátske župy a rozvíjali s nimi vzájomné kontakty. Spolupracujú s nimi už kultúrne inštitúcie v našej zriaďovateľskej pôsobnosti," dodala Jurinová.

Stretnutie oboch samosprávnych organizácií iniciovala obec Belá v okrese Žilina pri príležitosti 640. výročia, ktoré oslávi počas nastávajúceho víkendu. "Už osem rokov spolupracujeme s chorvátskou obcou Jasenice – Maslenica, ktorú vedie predseda Združenia obcí Chorvátska. Teší nás, že vytvárame priateľstvá. Vieme sa stretnúť, porozprávať, dá sa na tom stavať budúca spolupráca, o ktorej sa už aj tu začína rozprávať," uzavrel starosta Belej Matúš Krajči.