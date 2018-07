TASR

V Zlatých Moravciach nezostal kameň na kameni, cieľom záchrana

Na snímke vľavo Juraj Chvátal (Žilina) a Mateus de Oliveira (Zlaté Moravce) počas zápasu Fortuna ligy MŠK Žilina - FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble v Žiline 28. októbra 2017. — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zlaté Moravce 20. júla (TASR) - Do sezóny 2018/2019 vstupuje futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble vo výrazne pozmenenom zložení. Desiate mužstvo uplynulého ročníka Fortuna ligy v letnej príprave opustilo až 15 hráčov, tucet ich do Zlatých Moraviec prišiel. Celkovo sa do letnej prípravy zapojilo rekordných 51 hráčov.

Počas prípravy odohral FC ViOn deväť prípravných stretnutí s bilanciou 2 víťazstvá, 1 remíza, 6 prehier (skóre 7:19). Novým športovým riaditeľom sa stal Juraj Koprda. "Káder je prebudovaný úplne od základu. Získali sme skúsenú brankársku dvojicu Krnáč – Chovan. Verím, že obaja brankári sa zdravo pobijú o miesto jednotky. Momentálne to vidím 50:50. Snažili sme sa do kádra zabudovať skúsených hráčov, ale aj typologicky takých, ktorí zapadnú do kabíny."

Novým trénerom brankárom sa stal Patrik Brezina, inak zostal realizačný tím pohromade. Tréner Juraj Jarábek: "Prešli sme veľmi hektickým obdobím. Po nevydarenej jarnej časti sezóny sme mali kvantum práce. Počas prípravy sa u nás vymenilo množstvo hráčov. Nezanedbateľné sú financie, u nás je rodinná atmosféra, hráči majú možnosť sa rozvijať od mladého veku a užívať si to aj do 40–ky. Aké máme ciele pred novou sezónou, to ani sami nevieme. Už prvé zápasy napovedia viac, musíme byť optimisti. Jednoznačným cieľom je však záchrana v lige."

Kapitánom mužstva bude Martin Chren. "Tešíme sa, že príprava je konečne za nami. Začíname so Slovanom a to je motivácia sama o sebe. Verím, že ich potrápime. Noví chalani zapadli do kabíny, som presvedčený, že to bude v poriadku."