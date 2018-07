TASR

Dnes o 15:42 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Caanen vidí svojho asistenta ako kombináciu Guardiolu a Simeoneho

40-ročného Gattiho si vybral Holanďan za človeka, ktorý bude mať na starosti prípravu mužstva FK Senica na fortunaligové ťaženie.

Na snímke sprava hlavný tréner Ton Caanen, argentínsky asistent trénera Lucas Gatti a hráč Erik Otrísal počas tlačovej konferencie FK Senica pred začiatkom jesennej časti slovenskej futbalovej Fortuna ligy v Senici 18. júla 2018. — Foto: TASR - Vladimír Miček

Senica 20. júla (TASR) – Aj v novej sezóne Fortuna ligy si na lavičku FK Senica sadne ako hlavný tréner Ton Caanen. Oficiálne síce ako jeho asistenta predstavili Jozefa Uhlára, ale reálne mu bude pravou rukou Lucas Gatti.

Práve 40-ročného Gattiho si vybral Holanďan za človeka, ktorý bude mať na starosti prípravu mužstva na fortunaligové ťaženie. "Vybral som si Lucasa do tímu, lebo je výborný tréner, ktorý sa hodí do nášho systému a stratégie, okrem toho má bohaté skúsenosti. V Boca Juniors hral s takými hráčmi ako Maradona alebo Riquelme. Navyše má správnu mentalitu a po trénerskej stránke je kombináciou Pepa Guardiolu a Diega Simeoneho," uviedol k Argentínčanovi, ktorý bude po jeho boku pôsobiť na Záhorí. Gatti zatiaľ nemá trénerskú licenciu, ale v krátkej dobe by ju mal získať.

Prípravu holandský tréner rozdelil na dve časti. "Prvá časť sa nám skončila minulý týždeň, ale tá hlavná sa začala až teraz a bude trvať až do 3. kola Fortuna ligy. To, čo ste v našom podaní videli doteraz, neberte vôbec vážne. Síce v úvode budú mať naši súperi výhodu, ale svoju kožu ani tak nepredáme lacno," nechal sa počuť Caanen.

Podľa neho zmeny, ktoré prichádzajú s novým investorom z Južnej Ameriky, potrebujú čas. Niektoré sa už začali, ale tie vo vnútri klubu nie sú zatiaľ viditeľné. "Nie každý sa s našou filozofiou stotožnil a aj preto nastávajú v klube personálne zmeny," poznamenal Caanen. K zmene prišlo aj na poste trénera brankárov, kde skúseného Miroslava Mentela nahradil Prešovčan Maroš Ferenc. K nej Caanen poznamenal, že Mentel skončil na vlastnú žiadosť.

Jednou z priorít, ktorú vyzdvihol Caanen v rámci senického klubu, je mládežnícka akadémia. Ako zástupca investorov má záujem, aby v klube vyrastali talenty, ktoré sa v budúcnosti presadia v zahraničí. "Už sme odmietli niekoľko ponúk na našich mladých futbalistov, ktoré neboli dosť dobré. Jasne tým dávame odkaz klubom, že už sa nestane, aby od nás odišli za lacné peniaze hráči ako napríklad Samo Mráz do Žiliny a potom ich tieto kluby za vysoké sumy predali do zahraničia."

Caanen takisto deklaroval, že aj keď sa pri hráčoch v súčasnosti orientujú na Južnú Ameriku, prioritou pri získavaní hráčov je ich talent a nie národnosť. "Už teraz tu máme hráčov z Beninu alebo Chorvátska a v tomto trende chceme pokračovať. Nie je dôležité z akej krajiny hráči sú, ale aký skrývajú potenciál," doplnil rodák z holandského Geleenu.