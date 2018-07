TASR

Sociálna poisťovňa sa zapája do realizácie nového projektu

Ide o projekt EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu CEF - Nástroj na prepájanie Európy.

Bratislava 20. júla (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) sa zapája do realizácie nového projektu, ktorý v rámci krajín Európskej únie nahradí súčasnú papierovú výmenu dokumentov elektronickou komunikáciou v štruktúrovanej forme. Ide o projekt „EESSI - Elektronická výmena dát sociálneho zabezpečenia“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu „CEF - Nástroj na prepájanie Európy“. Jeho zapracovanie do informačných systémov SP bude ukončené do 30. 11. 2019.

Komunikácia medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia v rámci celej Európskej únie bude po spustení projektu prebiehať prostredníctvom tzv. Prístupových bodov, pričom Slovenská republika bude mať práve v Sociálnej poisťovni jeden spoločný „Prístupový bod“ pre všetky inštitúcie poskytujúce sociálne zabezpečenie na Slovensku.

Hlavné prínosy systému EESSI spočívajú v rýchlejšej výmene informácií medzi organizáciami v Európskej únii, ktoré poskytujú služby sociálneho zabezpečenia, čo urýchli predovšetkým priznanie a vyplácanie sociálnych dávok občanom. Prostredníctvom systému EESSI sa zabezpečí presnejšia a spoľahlivejšia výmena dát medzi jednotlivými inštitúciami a aj bezpečné používanie osobných dát, ktoré budú poskytované len príslušným organizáciám sociálneho zabezpečenia.

Náklady na projekt za všetkých poskytovateľov sociálneho zabezpečenia v Slovenskej republike sú v dohode o grante predpokladané vo výške 2.666.398 eur, z čoho poskytnutý grant z prostriedkov Európskej únie predstavuje 75 %, čo je 1.999.799 eur.

