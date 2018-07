TASR

Skalica počas letnej sezóny umožňuje bezplatné prehliadky pamiatok

Mesto Skalica, archívne foto — Foto: TASR

Skalica 20. júla (TASR) – Počas letnej turistickej sezóny umožňuje mesto Skalica bezplatné prehliadky pamiatok aj so sprievodcom. TASR informoval vedúci oddelenia strategického rozvoja a marketingu mestského úradu v Skalici Michal Čunderlík.

Mesto počas letnej turistickej sezóny, ktorá trvá až do 23. septembra, počas víkendov umožňuje návštevu väčšiny pamiatok. "Prehliadku je potrebné objednať v Turistickej a informačnej kancelárii (TIK) mesta Skalica tri dni vopred, vo výnimočných prípadoch stačí jeden deň vopred," uviedol zamestnanec úradu. Prehliadky prebiehajú v piatok a v nedeľu od 14.00 do 18.00 h, v sobotu od 10.00 do 18.00 h.

Prehliadka štandardne začína pred Turistickou informačnou kanceláriou Skalica. Trvá približne hodinu, počas ktorej sa stihnú navštíviť tri prehliadky. "Návštevník si môže vybrať z 13 pamiatok, v ktorých na návštevníkov budú čakať sprievodcovia pripravení podať odborný výklad," doplnil Čunderlík.

Medzi najznámejšie pamiatky v Skalici patria Rotunda sv. Juraja, ktorá podľa najnovších výskumov pochádza z 11. storočia, Františkánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie či Dom kultúry, ktorého projekt spracoval architekt Dušan Jurkovič. Inšpiroval sa pri ňom ľudovým staviteľstvom a objekt sa dodnes zachoval v pôvodnom stave.