Dnes o 10:43 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Čo priniesla regulácia ESMA?

Ak sa aspoň trochu zaujímate o finančné trhy, tak ste už určite počuli o reguláciach a tou poslednou zásadnou je ESMA. Vstúpila do platností v roku 2018 výrazne zmenila podmienky obchodovania s pákovými inštrumentmi v celej Európskej Únii a pre maloobchodných klientov znamenala výrazné zníženie maximálnej páky.

Hlavné črty ESMA regulácie

Európsky regulátor ESMA - European Securities and Markets Authority od prvého augusta 2018 zaviedol dočasné opatrenie na regulácie páky a ochrany záporného zostatku a podobne. Odvtedy je maximálnou pákou na retailovom účte v EU 1:30 pre hlavné forexové páry a ostatné inštrumenty ešte menej. Reguláciou boli kategorizované všetky CFD inštrumenty a pre každú kategóriu bola stanovená maximálna páka.

Rovnako po novom ak klesne krytie účtu pod 50% tak broker musí začať zatvárať pozície postupne od tej s najväčšou stratou. Od leta minulého roka sa tiež používa štandardný risk warning a broker musí zverejniť na svojom webe koľko percent obchodných účtov je v strate.

Rozhodnutie bolo platné na dobu troch mesiacov a odvtedy sa stále obnovuje v trojmesačných intervaloch. Ako dlho to tak bude trvať nikto neviem ale ako povedal Milton Friedman: “Nothing is so permanent as a temporary government program.” Čiže nič nie je tak trvalé ako dočasný vládny program.

Prečo ESMA regulácia limituje páku

Donedávna bolo bežné, že mnohí brokeri ponúkali obchodovanie na páku aj 1:500 ľuďom, ktorí vôbec nechápali čo robia. Častokrát to malo za výsledok veľké straty a negatívnu skúsenosť s finančnými trhmi, v niektorých prípadoch hrali navyše rolu aj nekalé obchodné praktiky. Európsky regulátor si je to plne uvedomoval a prišiel s reguláciou, vďaka tomu sa dnes považuje za stále viac dôležité, či klient rozumie povahe finančného produktu a z toho vyplývajúcich rizík.

ESMA regulácia - Profesionálny status

Klienti ktorí spĺňajú aspoň dve z troch podmienok môžu obchodovať ako profesionálni klienti. Umožňuje to traderom obchodovať na vyššej páke ako na bežných retailových účtoch ale na druhej strane broker nemusí poskytovať ochranu proti zápornemu zostatku na účte. Klienti s profesionálnym statusom sú považovaní za skúsených a preto tak na nich pozerá aj regulátor.

Podmienky z ktorých je potrebné splniť minimálne dve sú nasledovne:

Vykonali ste minulý rok na relevantných trhoch aspoň 10 transakcií značnej veľkosti? Doložte u svojho brokera výpis z obchodného účtu.

Presahuje Vaše portfólio finančných inštrumentov u rôznych inštitúcií dokopy čiastku 500,000 EUR? Rovnako to je potrebné doložiť výpismi.

Pracovali ste vo finančnom sektore aspoň 1 rok? Pre mnohých najjednoduchšie zdokladovateľná podmienka ale tak isto musíte doložiť potrebné potvrdenia, dokumenty.

Ak dokážete splniť podmienky na profi status tak to neznamená, že oň musíte hneď žiadať. Vždy bolo bezpečnejšie obchodovať s vyšším krytím ako nadoraz s čo najvyššou pákou a to stále platí.

Efekty regulácie ESMA

Mnoho ľudí sa vďaka regulácii a prechode na nižšiu páku naučilo bezpečnejšie obchodovať ale stále tu budú ľudia, ktorí budú vyhľadávať vysokú páku a nebudú spĺňať podmienky na profesionálny status. Tým momentálne ostáva ako jediná možnosť ako sa dopracovať vyššej páke obchodovať mimo európskych regulácií, čo môže byť často v jurisdikciách s minimálnou alebo žiadnou ochranou pre klienta.

Je nesporné, že ESMA regulácia priniesla oveľa lepšiu ochranu klientov ale bohužiaľ to malo aj za následok, že niektorí občania EU obchodujú v zahraničí bez akejkoľvek ochrany európskou legislatívou. Keď nebudete vedieť vytiahnuť peniaze z účtu u karibského brokera, ktorý funguje rok, tak zistíte že aj keď je zákon na Vašej strane, tak je minimálna až skoro nulová šanca že ešte uvidíte svoje peniaze.

Zhrnutie a budúcnosť ESMA regulácie

Je úplne prirodzené že vyspelé krajiny majú prísnejšie regulované finančné trhy a napríklad v otázke finančnej páky je USA výrazne prísnejšia legislatíva. Keďže sa svet postupne mení a stále si osvojujeme nové technológie tak je potrebné meniť aj zákony a regulácie aby boli adekvátne k obdobiu kedy platia. Keďže dohoda o regulácii sa musi každé tri mesiace obnoviť tak je najpravdepodobnejšie, že k zmene v regulácii najbližšie prijde pri jednom z týchto hlasovaní dodatkom. Je takmer isté, že všetky regulácie budú v budćnosti podliehať zmenám alebo úpravám a treba s tou možnosťou rátať.