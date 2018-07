Súrodenci z Prešova vyrábajú nádherné sukne starodávnou technikou, ktorú ovláda len pár ľudí

Kristína Jurzová

Málokto na Slovensku si môže povedať, že je jediný. A ešte k tomu aj jedinečný. Šikovní súrodenci v dielničke na východnom Slovensku oživili takmer zabudnuté remeslo a starou technológiou vyrábajú plissé ako kedysi naše babičky.

Karolína a Michal z Jankiv Siblings vyrábajú plisované sukne. — Foto: archív Jankiv Siblings

PREŠOV 21. júla (Dobré noviny) - Všetci ich odhovárali a hovorili, že skončia vo fabrike za pásom. Súrodenci z Prešova však napriek tomu odišli z vysokej školy na učilište a naučili sa šiť. Nechceli však robiť len tak hocičo, ale zaučiť sa do tajov nádherného plisovania. Michal dokonca išiel do zahraničia, kde sa učil vo firme, ktorá sa tejto technológii venuje už 90 rokov. A náhoda ich priviedla aj k starobylému stroju, ktorý roky ležal na povale. Karolíne a Michalovi sa napokon detský sen splnil a ako jediní na Slovensku vyrábajú plisované sukne a iné odevy.

O tom, aké náročné boli začiatky Jankiv Siblings, ako vyzeral ich prvý výtvor, na aké príležitosti sa plissé nosí, prečo je folklór výnimočný, prečo by sme mali byť hrdí na to, čo je naše pravé slovenské a aké sú ich veľké plány do budúcnosti, sa dozviete v exkluzívnom rozhovore pre Dobré noviny.

Ste mladí ľudia, mohli by ste robiť naozaj kadečo. Ako ste sa dostali k móde a k šitiu?

Odmalička som inklinovala k odevom, móde a tvoriacemu procesu. Brata zas fascinoval celkový výrobný proces, ako sa z kusu látky stane odev. Niekedy si myslel, že odevy sa vyrábajú len tak, že látku dáte do nejakého stroja a on vám vypľuje už ušitý odev. Keďže sme spoločne vyrastali a trávili sme spolu všetok čas, tak sme sa veľakrát rozprávali o tom, že by sme chceli nájsť niečo, čo nerobí každý, niečo výnimočné a iné. Hľadali sme proste to, čím sa odlíšime od všetkého ostatného na trhu. Potom ako sme spoločne strávili určitý čas v New Yorku, sme zistili, že ľudia si veľmi ulietajú na inakosti. Aj na základe tejto skúsenosti sme sa rozhodli pre založenie vlastnej odevnej značky.

Ja som sa šitiu venovala ešte počas strednej školy v Prešove, ale to bolo šitie neprofesionálne, nekvalitné. Majkl v tej dobe nevedel šiť vôbec. Správne a kvalitne sme sa naučili šiť až na strednej škole v Liberci, kde sme mali úžasnú majsterku odborného výcviku. Pamätám sa, ako sme si po odchode z vysokej školy chceli nechať ušiť vlastnú kolekciu. Oslovili sme snáď všetky krajčírske dielne, ktoré sme v Liberci našli, jednou z nich bola aj škola, o čom sme nevedeli. Majsterka nás pozvala na pohovor a v školskej lavici nám povedala, že pokiaľ sa chceme naozaj venovať odevom a mať vlastnú značku, tak by bolo pre nás najlepšie vedieť všetko od základov. Tým pádom si budeme vedieť celkový odev ušiť aj sami, minimalizujeme vstupné náklady, zvýšime kvalitu našich výrobkov a ľudia nám nebudú môcť prejsť cez rozum, lebo sa tomu budeme rozumieť. Po tomto rozhovore bolo rozhodnuté. Prešlo pár dní a my sme na školskej dielni šili prvé veci. Z vedomostí, ktoré sme získali, ťažíme dodnes.

Plisované šaty sú vhodné aj na spoločenské udalosti. Foto: archív Jankiv Siblings

Plisované odevy si vyžadujú naozaj náročnú technológiu. Kde a ako ste sa ju naučili?

Ide o skladanie látky pomocou špeciálnej papierovej formy do určitých tvarov, keď sa na na látke vytvárajú rôzne objemy, štruktúry a 3D vzory. Tejto technike sa na Slovensku a celkovo vo svete venuje len veľmi málo ľudí.

Keďže technika plisovania nie je veľmi známa a väčšina ani nevie, čo to je, bolo veľmi náročné zohnať potrebné vybavenie. Nevedeli sme, ako sa plisuje, ani čo je k tomu potrebné, len sme to chceli robiť. Najprv sme skúšali hľadať potrebné vybavenie a informácie na internete. Keďže nám nič zmysluplné nenašlo tak sme museli hľadať inde. Podali sme si inzeráty do regionálnych novín. Ozvala sa nám jedna pani že ona plisovala celý život, tak že pokiaľ chceme, môžeme ju navštíviť. Boli sme za ňou a povedali sme jej náš príbeh. Vypočula si nás a ozrejmila nám, ako sa plisovaním živila ona. Na konci nám povedala, že má sestru, ktorej muž v minulosti vyrábal plisovacie formy. Vraj by ich mali mať ešte stále na povale. Dala nám na ňu kontakt, spojili sme sa s ňou, následne sme ich navštívili a dohodli sme sa na odkúpení potrebnej častí vybavenia. Ďalšie časti sme riešili ešte ďalší polrok. Po dlhých telefonátoch a e-mailoch aj so zahraničím sa nám nakoniec podarilo získať všetko, čo sme k začatiu plisovania potrebovali.

Kedy ste sa teda do plisovania pustili naplno?

V októbri 2016 sme prvýkrát plisovali. Produkt, s ktorým sme boli spokojní a bol schopný predaja, prišiel v máji 2017. Trvalo nám teda viac ako polrok, kým sme sa naučili správne plisovať a spracovať takéto látky. Sami sme sa museli naučiť, ako sa má látka správne plisovať, prečo sa nám napríklad krútia švy po vyplisovaní, ako treba látku uložiť do formy, aby bola dokonale vyplisovaná. Je to náročný a zdĺhavý proces, ku ktorému je potrebné množstvo vedomostí a znalostí. Nie je to len o tom, že veď tú látku tam len nejak dám a hotovo. Plissé vám všetko v konečnom výsledku vráti, každá chyba sa po vyplisovaní ukáže.

Veľmi nám pomohlo to, že Majkl absolvoval pracovnú stáž v zahraničí, vo firme, ktorá sa venuje plisovaniu už vyše 90 rokov a plisuje pre svetové značky. Na Slovensku ani v susedných krajinách sme sa to nemali od koho naučiť, takže všetko to bol na začiatku pokus omyl.

Plissér Michal sa do tajov tohto remesla zaučil v zahraničí. Foto: archív Jankiv Siblings

Ako teda vyzeral vás prvý výtvor?

Naše prvé výtvory, by som povedala, že zodpovedali našej vtedajšej zručnosti a vedomosti. Nebola to teda žiadna sláva, učili sme sa na vlastných chybách. Vyzeralo to primerane. (smiech) Pamätám sa, ako sme dostali úplne prvú zákazku na plisovanie.Látka nám ráno prišla a na druhý deň si chceli už prísť po ňu. Nevedeli sme ako nato, nemali sme správny postup, nešlo nám to, boli sme zúfalí a nešťastní. Keď sme na to ako-tak prišli, tak sme po otvorení formy zistili, že nám sklady preskočili a vznikla nevyplisovaná medzera. Látku sme museli následne celú dôkladne vyžehliť dorovna, čo trvá pomerne dlho a znova ju vyplisovať. Tieto tri látky sme úspešne vyplisovali asi o tretej v noci. Boli sme úplne vyčerpaní, no šťastní, že sme to nejak zvládli. Ráno o siedmej si po látky prišla zákazníčka, skontrolovala ich, povedala, že je spokojná a že zajtra donesie látky na desať takýchto sukní. Vtedy sa nám potvrdilo, že sebazaprenie a hlavne tvrdá drina sa vyplatí. Plissé nás na začiatku trošku vybičovalo. Vyžiadalo si to veľa síl, práce, nadšenia, odhodlania, no zvládli sme to. Základom je to v začiatkoch nevzdať a vytrvať v tom, čo sa učíme robiť.

Jankiv Siblings obľubuje folklór, čo je vidno aj na ich výtvoroch. Foto: archív Jankiv Siblings

Jednoduchá technológia to teda rozhodne ni je. Aké na to potrebujete vybavenie?

Máte pravdu, nie je to úplne jednoduchá a bežná technológia. Používame formy vyrobené zo špeciálneho papiera, takzvané drevené sánky, ktorými pritlačíme formu, ťažítka a staré ťažké žehličky na zaťaženie formy, rôzne pomocné drievka, rolky, popruhy na fixovanie, štipce. No napríklad aj lyžiarske rukavice. Ja ich používam, keď Majklovi pomáham plisovať centimetrové plissé. Taktiež kuchynské rukavice na varenie, ktoré nám slúžia na vyberanie foriem z kotla. Je tam strašné teplo a para. Práca je vhodná len pre teplomilné osoby. (smiech)

Celková doba výroby „jednoduchého“ kúsku je od jedného, respektíve dvoch dní. Je pri tom potrebná maximálna presnosť, náväznosť plissé a celková dôslednosť. Taktiež je potrebná znalosť materiálov a ich väzieb. Pracujeme s rôznymi materiálmi, no plissé sa najviac kamaráti s umelými vláknami, ako sú polyestery a ich zmesi. U polyesteru je sklad trvácny a zachová si svoj tvar aj po ručnom praní a chemickom čistení.

Plissé sa dá nosiť každý deň. Foto: archív Jankiv Siblings

Čím sa vaša značka vyznačuje a ako vznikol jej názov?

Naša značka sa vo všeobecnosti špecializuje na plisovanie. Spolupracujeme s divadlami, rôznymi dizajnérmi, firmami a jednotlivcami, ktorí majú záujem o našu službu plisovania. Naša tvorba samotná sa aktuálne vyznačuje plisovanými sukňami. Sústreďovali sme ju prevažne na výrobu tzv. folkloristických sukní. Nimi sme si vytvorili taký náš rozpoznateľný rukopis. V súčasnej dobe sa však preorientovávame na iný štýl, ktorý bude viac dizajnový a bude obsahovať exkluzívnejšie a jedinečné kúsky. Zakladáme si na krásnom ručnom plissé, presnom navažovaní vzoru plissé, dokonalom zošití švov, aby na prvý pohľad nebolo vidieť, kde je sukňa zošitá, ako sa to stáva napríklad u konfekcie. Plisovanie je niečo, čo chceme dokonale ovládať a chceme byť v tom odborníci.

Názov Jankiv Siblings je spojením nášho priezviska a anglického prekladu slova súrodenci. Chceli sme niečo, čo bude medzinárodné, ľahko zapamätateľné, čo nás bude charakterizovať a tvoriť nejaký príbeh a celok.

Plissé móda je vhodná pre malé aj veľké parádnice. Foto: archív Jankiv Siblings

Kde sa nachádza vaša dielnička a je spojená aj s nejakým kamenným obchodom?

Ateliér, takú našu základňu, kde všetko vzniká, máme v Prešove. Tu sa ľudia môžu s nami stretnúť, vyskúšať si a zakúpiť všetky sukne, ktoré máme aktuálne skladom. V súčasnej dobe spolupracujeme s bratislavským kamenným obchodom Obchodík s láskou a košickým obchodom Ručne robené, kde majú na predaj pár našich sukní. Ak však chce budúci zákazník niečo iné, špeciálne, stačí, keď nám napíše e-mail alebo správu a my mu s radosťou pomôže a pripravíme niečo výnimočné podľa jeho požiadaviek s naším rukopisom. Sme otvorení rôznym nápadom.

Čo všetko vlastne vyrábate a odkiaľ čerpáte inšpiráciu?

V súčasnej dobe vyrábame hlavne plisované sukne - či už rovné alebo štvrťkruhové s rôznymi skladmi plissé (stojaté, ležaté, protisklad) na denné nosenie. Taktiež šijeme, ako ich nazývame, veľké kruhové sukne z 5 metov látky a veľké kruhové sukne na druhú z 10 metrov látky. Všetko sú to jedinečné sukne,​ ktoré bežne v obchodoch nenájdete. K týmto sukniam šijeme čipkované topy na spôsob body, ktoré majú ručne prišívanú opalovanú čipku, kvietky alebo iné aplikácie. Snažíme sa topy ladiť ku konkrétnej sukni, aby sa tým vytvoril celok. Všetky naše sukne sú v páse na gumu, takže sa krásne prispôsobia telu, obopnú pás a nepadajú. Vďaka tomu má zákazníčka sukňu na naozaj dlhé obdobie, keďže po prípadnej zmene veľkosti nie je fixovaná pevným rozmerom v páse.

Aktuálne sa začíname venovať už aj výrobe plisovaných šiat, ktoré sú ideálnou voľbou na leto, lebo sú ľahučké a krásne vejúce. Celkový look je obohatený o opasok s našou visačkou a nápisom vyrobené na Slovensku. V súčasnosti taktiež pripravujeme aj vlastné tričká so sviežou ilustráciou s naším rukopisom.

Inšpiráciu tak ako každý, kto niečo tvorí, čerpáme všade okolo nás. Umenie, architektúra, história, odevníctvo... Pre nás je samotné plissé, jeho multifunkčnosť a flexibilita každodennou veľkou výzvou. Stále skúšame niečo nové a tešíme sa z toho, čo všetko sa dá z plisovanej látky vytvoriť.

Plisovanými šatami zaujmete aj plese. Foto: archív Jankiv Siblings

Vraví sa však, že v móde už bolo vymyslené všetko a že sa trendy viac-menej len opakujú. Ako je to momentálne s obľubou plisovaných odevov a kedy sa vlastne objavujú úplne po prvýkrát?

Ručné plisovanie je starodávna technika ešte z čiast starovekého Egypta. Plisovanie sa potom začalo vo veľkom objavovať v móde v časoch viktoriánskej éry. Vo svete sa biele plisované šaty vďaka Marilyn Monroe stali ikonickými. Snáď každý si vie predstaviť Marilyn ako jej vo filme Slamený vdovec z roku 1955 podfúkne šaty a ona sa ich snaží držať pri tele.

Na Slovensku sa určite pamätajú aj naše babky, ako sa nosili skladané/plisované sukne. V dnešnej dobe ich nosenie opäť ožíva aj vďaka silnej propagácii folklóru. Plisované sukne a celkovo sukne neodmysliteľne patria k žene. Ide o univerzálny a nadčasový kúsok, ktorý si žena môže obliecť na akúkoľvek príležitosť a stále bude vyzerať vhodne a dobre oblečená. Nejde o trendovú vec alebo vec na jednu sezónu. Plisovanie sa stále v móde opakuje. V dnešnej dobe sú takéto sukne veľmi žiadané hlavne preto, že je to niečo iné s pridanou hodnotou. Vlastniť ručne plisovanú sukňu od nás je investícia do kúsku, ktorý nikdy nevyjde z módy a hodí sa na každú spoločenskú udalosť.

Súrodenci šijú k šatám aj svoje vlastné topy. Foto: archív Jankiv Siblings

Momentálne „fičí“ medzi ľuďmi foklór, koľko to podľa vás vydrží? A prispôsobujete tomu aj vašu tvorbu?

Teší nás že sa konečne propaguje niečo, čo je naše slovenské. Je to niečo čo tvorí našu kultúru, vzácne dedičstvo a mali by sme byť právom na to hrdí. Konečne sme si začali vážiť a pýšiť sa niečím, čo pochádza od nás a nie z iných západných krajín. Prepracovanosť našich výšiviek je dokonalá ukážka šikovnosti a zručnosti slovenských rúk. Boli by sme radi, keby tento trend vydržal čo najdlhšie, lebo si myslíme, že sa oplatí tieto naše krásy propagovať.

Odvrátenú stránku vidíme v tom, že niektorí sa až nasilu snažia robiť všetko folklórne ladené, čo pôsobí už gýčovo. Napríklad na obyčajné kraťasy z veľkoskladu našívajú folklórne stuhy, čo majú kraťase spoločné s folklórom?! Ale to už necháme na každého vkuse. Čo sa týka našej tvorby, nájdete v nej aj folkloristické sukne. Sú to sukne štylizované a inšpirované pôvodnými slovenskými sukňami. Chceli sme pretvoriť túto tradíciu na niečo moderné, bežne nositeľné a prispôsobené dobe. Zároveň sme ňou chceli poukázať na to, že človek nemusí chodiť výhradne oblečený v kroji, aby ukázal, že je zo Slovenska a je na to hrdý, ale môže si vziať napríklad takúto sukňu a doladiť si k nej svieži moderný outfit.

Výroba plissé je náročný proces, vhodný pre teplomilných ľudí. Foto: archív Jankiv Siblings

Ako sa o takýto odev treba starať?

Plisované odevy nie je povolené žehliť z dôvodu vyrovnania skladu. Naše sukne predtým, ako ich pustíme do predaja, prejdú praním vo vode a v chemickej čistiarni. Podľa toho, čo zvládne alebo nezvládne a ako po praní vyzerá, prikladáme pokyny k údržbe. Medzi také základné patrí, aby sa sukňa, pokiaľ možno, neskladala na polovicu kolmo na plissé. Je vhodné byť k nej šetrný, nejde predsa o tepláky alebo rifle. Je potrebné ju skladovať stále vo vzpriamenej polohe na štipcovom ramienku. Niekedy sa plisované sukne skladovali zrolované v punčoche, aby sa predišlo vyrovnaniu skladov a vlhkosti. Určite si to pamätá nejedna babka a prababka. Inak sukňa nevyžaduje nijakú špeciálnu údržbu, je rada, keď sa nosí medzi ľudí a zaznamenáva obdivujúce pohľady.

Pochádzajú vaši zákazníci iba zo Slovenska alebo vašu tvorbu nájdu aj zahraniční milovníci módy?

Naši zákazníci sú prevažne zo Slovenska a Česka. Pár sukní sme už však posielali aj do zahraničia ako napr. Nemecko, Rakúsko, Anglicko, Švajčiarsko...

Odevy z plissé sú nadčasové kúsky. Foto: archív Jankiv Siblings

Nájdeme na Slovensku aj nejakých ďalších tvorcov, ktorí sa okrem vás venujú plisovaniu?

Na Slovensku vieme, že existujú ešte malé dielničky, ktoré plisujú väčšinou kroje, no sú známe len medzi určitou skupinou ľudí. My sa tým propagujeme a zakladáme si na obnovení tohto ručného odvetvia. V takomto poňatí, ako to robíme my, to na Slovensku nerobí, dovolíme si povedať, nikto iný. Disponujeme plne vybaveným ateliérom na plisovanie a širokou škálou plisovacích foriem. Sme schopní vyplisovať aj väčšie objemy látok v pomerne krátkom čase. Vieme vyrábať plisovacie formy a vyplisovat akýkoľvek materiál. Ak napríklad nemáme formu v požadovaných rozmeroch alebo chce niekto niečo špeciálne, tak to vieme vyrobiť. Sme otvorení novým výzvam a nebojíme sa skúšať nové veci. Vďaka tomu vieme poskytnúť túto službu naozaj širokej verejnosti a rôznym dizajnérom alebo módnym značkám. Snažíme sa stále vyjsť čo najviac v ústrety našim zákazníkom, zatraktívniť toto odvetvie odevného priemyslu a dostať ho medzi ľudí.

Plisovanie je v našej kultúre odievania hlboko zakorenené. Foto: archív Jankiv Siblings

Dnes šije veľa ľudí. Dokáže vás táto práca uživiť?

Šije veľa ľudí, existuje veľa značiek a všetkého veľa. No zároveň z toho všetkého veľa je aj všetkého málo. Je to na zamyslenie, ja viem. Pokojne sa zamyslite. (úsmev)

My budujeme oficiálnu odevnú značku od základov. Naše veci sú navrhnuté, reálne šité a vyrobené na Slovensku s veľkou pridanou hodnotou ručného plisovania. Na to, že oficiálne podnikáme dva roky a že takmer rok sme sa iba učili plisovať, je to dobré.

Pracovať s rodinou nie je vždy jednoduché. Ako máte robotu podelenú a nestáva sa vám občas, že sa tak súrodenecký „pochytíte“? (úsemev) A pomáha vám ešte niekto s vašou prácou?

Odmala sme spolu trávili čas v detskej izbe, vieme spolu byť celé dni a hodiny, sme na seba zvyknutí a jeden bez druhého si nevieme predstaviť život. Pravdepodobne preto, že sme s bratom rozdielne povahy a opačné pohlavia, sa nám darí stále spolu dohodnúť a akúkoľvek vec dotiahnuť do úspešného konca. Nechodíme si predsa odrobiť jednu smenu do práce, ktorá nás nebaví, my to robiť chceme, baví nás to, je to naše spoločné dielo a chceme spoločne napredovať. Keďže sme obaja vyučení krajčíri, tak si všetky veci šijeme sami v našom ateliéri. Pomáhajú nám pri tom externé krajčírky.

Ja sa v našej firme venujem tvorivému procesu a jeho umeleckej stránke. Vymýšľam nové modely a navrhujem vhodné kombinácie látok a vzorov plissé. Taktiež komunikujem so zákazníčkami, pomáham im so správnym výberom modelov a radím im s vytvorením vhodného stylingu. Taktiež propagujem našu značku, všetko fotím a píšem príspevky na sociálne siete a blog na našom webe. Odmala som sa chcela pohybovať v oblasti módy s ľuďmi na určitej úrovni. Je to taký môj splnený detský sen.

Majkl je ten, ktorý sa venuje samotnému plisovaniu. Jeho oficiálne povolanie je plissér. Každá jedna látka je plisovaná jeho rukami. Rozmeriava látky do plisovacích foriem, ktoré taktiež aj vyrába. Tieto papierové formy sa nedajú kúpiť, takže tvoria naše hlavné know how. Zároveň komunikuje s klientmi, návrhármi a firmami, ktoré si u nás chcú nechať vyplisovat vlastné látky. Brat sa tiež venuje obchodnej a dizajnovej stránke značky. O všetkom však rozhodujeme spoločne. Každý návrh, výber látky, vzoru plissé či obchodné rozhodnutie konzultujeme a riešime spolu. Takže akýkoľvek výstup Jankiv Siblings je od nás oboch.

Módny kúsok od Jankiv Siblings. Foto: archív Jankiv Siblings

Ako prijala vaša rodina či okolie to, že ste sa rozhodli rozbehnúť vlastnú módnu značku?

Naši rodičia nás v podnikaní podporujú a sú nám oporou. Vďačíme im za veľa, hlavne počas nášho štúdia v Liberci, keď museli z každej strany znášať nepríjemné otázky typu: Čo?! Odišli z výšky na učilište?! V začiatkoch, keď sme sa takto rozhodli, sme sa nestretli s veľkým pochopením nášho okolia. Väčšina nechápala, prečo to robíme, odhovárali nás, vraveli nám, že bez vysokej školy sa na trhu práce neuplatníme a že či chceme skončiť vo fabrike za pásom. My sme to však mali premyslené a nehodlali sme sa nášho sna vzdať. Boli sme ako taký pevný betónový základ mosta ponad rieku, okolo ktorého obteká voda. Akurát, že okolo nás obtekali reči okolia. (úsmev) Keď sa spätne obzrieme, čo sme za tie dva roky podnikania dokázali, sme hrdí na to, že sme nedovolili druhým, aby znížili naše ambície. Toľko pozitívnej energie a skvelého pocitu z dobre odvedenej práce sa nenaskytne len tak hocikomu.

Dočkali ste sa už aj nejakých ocenení za vašu šikovnosť a kreativitu?

Nejaké hmotné ocenenie zatiaľ nie, ale máme už vyhradené miesto na prípadnú medailu alebo trofej. (smiech) Najväčším ocenením za našu prácu je, keď si niekto kúpi niečo, čo sme vyrobili. Taktiež je to každý pozitívny ohlas či už od spokojnej zákazníčky, alebo spoločnosti. Pre nás je tých pár slov doping na ďalšie týždne práce. To všetko nás nabíja energiou, inšpiráciou a dodáva nám silu zvládať aj ťažké časy. Taktiež keď vidím cudziu ženu v našej sukni, cítim obrovskú radosť, dojatie, zadosťučinenie a hrdosť. Sú to presne tie pocity, ktoré človek potrebuje cítiť, aby vedel, že to, čo robí, má zmysel. Aj váš záujem a možnosť poskytnutia rozhovoru pre váš portál je pre nás obrovská dávka energie. (úsmev)

Karolína a Michal nedajú na seba dopustiť a všetko robia spoločne. Foto: archív Jankiv Siblings

Aké sú vaše plány do budúcnosti, čo by ste chceli dosiahnuť či zlepšiť?

V blízkej budúcnosti by sme radi nadviazali spoluprácu s viacerými módnymi dizajnérmi a návrhármi. Taktiež plánujeme osloviť a obliekať úspešné osobnosti Slovenska a Česka. Zároveň by sme radi ponúkli naše sukne do ďalších kamenných predajní po Slovensku a Česku, kde by si ich ľudia mohli reálne chytiť a vyskúšať. Medzi naše hlavné plány do budúcna patrí preniknutie na zahraničný trh. No prioritou ostáva stále obohacovať módu o umenie plisovania látok, napredovať, nestagnovať, zlepšovať sa či už v šití alebo plisovaní. V neposlednom rade chceme ponúknuť nevídané vzory plissé a pretvoriť ich do odevu. Tak ostaňte naladení a sledujte našu tvorbu. (úsmev)