F1: Valtteri Bottas dostal od Mercedesu novú ročnú zmluvu

Vedenie majstrovskej stajne sa dohodlo s 28-ročným jazdcom na novom kontrakte iba deň po tom, čo si poistilo služby Bottasovho kolegu Brita Lewisa Hamiltona.

Fínsky vodič Valtteri Bottas riadi svoje vozidlo Mercedes, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Hockenheim 20. júla (TASR) - Fínsky pilot Valtteri Bottas predĺžil spoluprácu s tímom F1 Mercedes na rok 2019, pričom zmluva zahŕňa opciu aj na sezónu 2020. Vedenie majstrovskej stajne sa dohodlo s 28-ročným jazdcom na novom kontrakte iba deň po tom, čo si poistilo služby Bottasovho kolegu Brita Lewisa Hamiltona.

Bottas začal svoju kariéru v efjednotke vo farbách Williamsu, do Mercedesu prišiel v roku 2017 ako náhrada za Nica Rosberga. V prvej sezóne v tíme sa zaskvel tromi víťazstvami v pretekoch a celkovým tretím miestom v hodnotení šampionátu. V tohtoročnom seriáli MS mu v priebežnej klasifikácii patrí piata priečka s odstupom 67 bodov na lídra Sebastiana Vettela (Ferrari).

"Je to úžasná správa, že budem môcť pretekať za Mercedes aj v nasledujúcom roku a je pekné, že to môžeme oznámiť práve tu, v Hockenheime. Nie je to totiž iba domovský okruh Mercedesu, ale aj miesto, kde som v roku 2007 slávil svoje prvé víťazstvá v sériách monopostov," uviedol Bottas pre webovú stránku svojho tímu.