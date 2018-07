TASR

MFK Skalica vstupuje do novej sezóny s novým trénerom

V predchádzajúcich dvoch sezónach Záhorákom len tesne unikol postup do najvyššej súťaže.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR

Skalica 20. júla (TASR) – Futbalisti MFK Skalica, ktorým ušiel postup do najvyššej súťaže Fortuna ligy až v barážovom stretnutí s FK Senica, vstupujú do sezóny pod vedením nového trénera. Stal sa ním minuloročný kouč skalického dorastu Jozef Dojčan.

Hlavnému trénerovi budú robiť asistentov Pavol Majerník a Andrej Fišan. Obaja ešte v minulej sezóne boli stabilnými členmi základnej jedenástky. "Oboch veľmi dobre poznám. S Fišanom som hral v jednom mužstve, ľudské kvality Majerníka poznám z osobných skúseností. Takisto už pred nástupom na trénerskú pozíciu som avizoval, že sa budem snažiť spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú spätí so skalickým klubom," uviedol na margo asistentov Dojčan.

V predchádzajúcich dvoch sezónach Záhorákom len tesne unikol postup do najvyššej súťaže. V predminulej sezóne im v konečnej tabuľke na treťom mieste chýbal bod na postupujúcu Nitru, v uplynulej neuspeli až v baráži s FK Senica, keď doma zvíťazili 2:1 a vonku prehrali 0:1. "Urobili sme po dvoch rokoch zmenu na trénerskom poste, siahli sme do vlastných radov a veríme, že nový tréner a realizačný tím prinesie do kabíny nový vietor. Očakávame stabilizáciu kádra a zabudovanie nových hráčov do mužstva. Chceme sa neustále zlepšovať a byť naďalej na popredných priečkach v tabuľke," poznamenal generálny manažér klubu Ľuboš Lím.

V hráčskom kádri prišlo k niekoľkým zmenám. Z odchodov sú najvýznamnejšie práve presuny Fišana a Majerníka na trénerské posty. Okrem nich odišiel Ján Mizerák do druholigového českého klubu Vlašim, v klube skončili Tomáš Majtán a Peter Lipták, po hosťovaní sa do materského klubu vrátil Jakub Ondriš.

Najvýraznejšou posilou by sa mal stať Martin Nagy, ktorý prišiel z maďarského klubu ETO FC Győr. Do mužstva sa po viac ako štyroch rokoch vrátil stopér Tomáš Milota, brankársky post vystuží z neďalekej Senice Vojtech Milošovič. Na ľavú stranu prišiel Patrik Abrahám. Šancu v prvom mužstve dostanú aj opory minuloročného dorastu Mário Hollý a Martin Mášik. "Noví hráči do kabíny zapadli bez problémov. Do stredu zálohy prišla skúsenosť, keď ju vystužil Nagy, skúsenosti z najvyššou súťažou má aj Abrahám. Aj ďalší hráči majú svoju kvalitu a zvyšujú konkurenciu v mužstve," uviedol najskúsenejší muž zostavy MFK Skalica Lukáš Opiela.

Okrem športových cieľov myslia v MFK aj na prostredie pre fanúšikov. "Klub sa snaží zlepšovať podmienky pre divákov a celkové zázemie klubu. Ja a hráči na ihrisku spravíme všetko preto, aby bola v klube cítiť súdržnosť medzi kabínou a hľadiskom," dodal Dojčan.

Skalica odštartuje sezónu v sobotu 21. júla o 17.30 h na domácom štadióne proti nováčikovi 2. ligy MFK Dukla Banská Bystrica.