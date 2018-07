Kristína Jurzová

Dnes o 15:30 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Prečo naši predkovia chodili na svadby v maskách, ako sa dnes chodí na karneval?

Svadby v minulosti boli naozaj dojímavé, no spája s nimi množstvo rituálov, zaujímavostí, ale aj magických úkonov. Nebolo by to však dokonalé, keby pri tom nebola aj takzvaná široká a starejší, ktorí mali veľmi dôležitú úlohu.

BRATISLAVA 21. júla (Dobré noviny) – Hodovali tri dni a tri noci. Tak sa to traduje o tradičných slovenských veselkách. Lenže svadby na dedine v skutočnosti trvali ešte oveľa, oveľa dlhšie. Známa slovenská etnologička Katarína Nádaská to povedala v rozhovore pre Dobré noviny

V minulosti sa mladí brali oveľa skôr ako dnešní ľudia. „Záležalo to čisto od subjektívnych biologických znakov. Čiže dievčina, ktorá už mala menštruáciu, tak už bola schopná priviesť deti na svet,“ vysvetľuje etnologička s tým, sobáše mohli uzatvárať už ako 15 až 17-ročné. „Keď mali dievčatá 20 rokov, už sa považovali za staré dievky,“ upresňuje Nádaská.

Aj chlapci sa ženili trochu mladší, približne vo veku 19 až 20 rokov. Veľkú rolu však hrali aj takzvané lapačky, keď sa mládenci upísali vojenčine.

A podobne to bolo podľa Nádaskej aj za čias socializmu. Základná vojenská služba bývala pre niektorých určitým stimulom, aby sa zobrali ešte pred vojnou, a preto tie svadby zvykli organizovať naozaj narýchlo. U chlapcov to bývalo „po dovŕšení osemnásteho roku, čiže to boli z psychologického hľadiska ešte deti. Vývoj po psychickej stránke ešte nebol dokončený, stabilizovaný. Odlúčenie po dobu dvoch rokov mohlo, samozrejme, zohrať aj veľa negatívneho. Slovákom, ktorí chodievali slúžiť základnú vojenskú službu do Čiech, sa stávalo, že tam chlapec spoznal iné dievča a to bol potom problém. Lebo keď bol čerstvo ženatý, obyčajne tá jeho manželka už čakala dieťa,“ povedala pre Dobré noviny Katarína Nádaská.

Úspešné dohadzovačky

Naši predkovia si však nemohli vziať len tak hocikoho a dbalo sa na to, aby pochádzali vždy z rovnakej sociálnej skupiny. „V minulosti úplne legálne existovali profesie dohadzovač či dohadzovačka. Na vidieku to bola staršia skúsená žena, ktorá vedela dávať dokopy páry, respektíve ich rodiny. Fungovalo to veľmi úspešne,“ prezradila s úsmevom Nádaská.

Samozrejme, stávali sa aj prípady, keď sa napríklad bohatší mládenec zahľadel do chudobnejšej dievčiny, no museli sa pripraviť na to, že im rodičia nemuseli dať súhlas. „Úspešná svadba by sa mohla konať v ľudovom prostredí iba s takzvaným rodičovským požehnaním,“ vysvetľuje entologička a dodáva, že „ľudia, ktorí sa rozhodli, že sa tajne vezmú proti vôli rodičov, museli rátať aj s následkami.“

Súčasťou svadobných rituálov, ktoré sú veľmi rozsiahle a dojímavé, je teda aj časť, ktorá sa volala odpytovanie či odprosovanie rodičov. „Snúbenci pokľakli, poďakovali rodičom za výchovu a zároveň ich prosili o odpustenie, keď sa oni ako deti voči svojim rodičom prehrešili. A následne im rodičia dali aj požehnanie do tohto nového života, vlastne schválili ten zväzok. A to bolo veľmi dôležité. Ak sa diali svadby bez takého požehnania, bolo to veľmi zriedkavé, lebo to by znamenalo, že na svadbe nebudú ani príbuzní, ani rodičia,“ hovorí Nádaská.

Zásnuby boli teda dosť vážna vec a znamenalo to, že si mladí dali slovo za prítomnosti oboch rodín, ktoré sa potvrdilo pohárikom pálenky a trochu si zajedli. Keby sa však odskočilo od sobáša, dávalo sa odškodné. „Ak by napríklad sobáš zrušil chlapec, tak to bola pre tú dievčinu do určitej miery hanba, že ju nechal, takže stávalo sa to naozaj len málokedy,“ upozorňuje Nádaská.

Od zásnub do konania svadby to trvalo šesť mesiacov, pretože nebol dôvod čakať, takže sa robili prípravy, ktorých súčasťou boli aj dedinské zabíjačky. Nádaská tvrdí, že kto zabíjal na fašiangy a mal dievku súcu na vydaj, u toho bolo jasné, že bude svadba.

Svadba pripomínala karneval

Svadba na dedine sa vyznačuje tým, že na nej bývala prítomná celá komunita. Keďže je súdržnosť bývala relatívne vysoká, hostia zvykli mladomanželom prispievať na svadbu naturálne, čiže potravinami. Čo sa týka jedál, svadby boli veľmi jednoduché. „Jedným z hlavných svadobných chodov bola obilninová kaša na sladko s medom a zdobená kvetom, polievka z kohúta a pečené mäso,“ konštatuje Nádaská a s tým, že chodov bolo málo. „Ľudia venovali veľa času práve tej svadobnej zábave a tá bola taká bujará, že sa veselili dlhú dobu,“ dodáva etnologička.

Až približné do polovice 20. storočia na vidieku nosili na svadbu ľudový odev. Ženích mal košeľu, ktorú mu musela vyšiť a venovať nastávajúca. „Ešte krajšie to bolo u nevesty. Od oplecka, cez lajblík až po nádhernú partu – všetko bolo nádherne zdobené, vyšívané. Dievčatá sa na tú svadbu tešili, bol to taký ich životný sen, čiže sa všetko robilo tak, aby bol ten odev ručne vyšívaný. Tak ako dnešné nevesty, ktoré chcú mať také krásne šaty, aby všetci zostali stáť v nemom úžase. A presne to isté robili aj naši predkovia,“ tvrdí Katarína Nádaská.

Nevestu obliekala vždy takzvaná široká, čo bola vlastne staršia skúsená žena. „Bolo zaujímavosťou, že sa vždy dávala nejaká spodnička naruby alebo sa do nej všil strúčik cesnaku. Robilo sa to preto, aby neveste nebolo nejakým spôsobom ublížené, aby ju niekto neuriekol práve v prechodovom období, keď ide na sobáš, už sa lúči so slobodou, no rituál ešte nie je ukončený, pretože ešte nie je žena,“ vysvetľuje etnologička s tým, že súčasťou svadobného sprievodu bývali aj ľudia s maskami rôznych strašidiel. „Nám by to dnes prišlo karnevalové, ale bolo to bežné, pretože tieto maskované postavy mali chrániť nevestu, aby sa jej niečo nestalo, aby do nej nejaký duch nevstúpil, niekto, kto bude ňou potom manipulovať.“

Kedy sa z dievčiny stala žena?

„Symbolicky sa okolo polnoci robilo čepčenie, ktorému predchádzal súbor úkonov. Tým, že jej dali čepiec alebo pokrývku hlavy a dali jej dole venček, statusovo už bola mladou manželkou, mladou ženou,“ odpovedá Nádaská na otázku, kedy sa vlastne z mladej nevesty stane ozajstná žena.

Z videorozhovoru sa dozviete, kde zvykli mladomanželia bývať po svadbe, aké veno dostávali mladuchy a kedy sa začínala chystať výbava, koľko perín a vankúšov museli priniesť do novej rodiny, čo to znamenalo, keď ich „zhodili z kancľa“ a ako vzniklo prirovnanie „odskočila od sobáša ako perkovská dievka od ohňa“.

Známa slovenská etnologička vám prezradí aj to, aké humorné hry zvykli počas svadby praktizovať, kto tancoval fľaškový tanec a kto redový, a akú farbu mávali takzvané popolnočné šaty nevesty. A dozviete sa aj to, či sa na dedinách mohli manželia rozvádzať a či si mohli ešte zobrať niekoho iného.