Nikoleta Bugalová

Ťažko choré dievčatko potrebuje prísun kyslíka. Čo pre ňu robí jej najlepší psí kamarát, vás celkom dojme

Toto je naozajstný psí hrdina a pomocník. Vďaka nemu môže malé dievčatko nielen dýchať, ale sa aj hrať či prechádzať ako zdravé deti.

WASHINGTON 21. júla (Dobré noviny) - Je ohromujúce, že malé dievčatko dokáže pri živote udržiavať jej pes. Alida Knobloch je trojročné dievčatko, ktoré nemôže samostatne dýchať, a preto potrebuje neustály prísun kyslíka.

Alide bola po narodení zistená veľmi špecifická a zároveň zriedkavá choroba: neuroendokrinná hyperplázia. Znamená to, že je síce schopná dýchať aj bez hadičky, ale je to pre ňu veľmi ťažké. Kyslíková bomba, vďaka ktorej dýcha normálne, je ťažká, tým pádom ju nemá ako nosiť so sebou. No nemusí sa báť, jej rodina kúpila psíka, ktorý je špeciálne vycvičený a okrem toho, že Alide spríjemňuje dni, jej ťažkú bombu nosí na chrbte.

Ako tvrdia aj jej rodičia, s pomocou psíka je to jednoduchšie. „Mávali sme veľmi náročné prechádzky, nádoba je veľmi ťažká, bránilo jej to v prechádzaní, ale aj v hraní sa. Jedného dňa sme pozerali televíziu a videli sme, ako tam beží program, kde si môžete kúpiť špeciálne vycvičeného psa,“ povedala jej mama pre médiá.

Pomoc našli až dvetisíc kilometrov od nich

Pomoc v podobe špeciálneho psa bola až dvetisíc kilometrov od ich domova. No nakoniec šťastne dorazili a svojho psíka si poriadili. Je to zlatý retríver s menom pán Gibbs. Rodinka sa presťahovala na miesto, kde pes žije, pretože zoznam čakateľov je dlhý a nechceli nikoho predbiehať.

Nakoniec to však všetko dobre skončilo a vďaka psíkovi Alide robí všetky činnosti, ktoré miluje: hrá sa s deťmi na ihrisku, behá a chodí na prechádzky. Takýchto psích hrdinov by malo byť na svete viac.