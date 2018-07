Lenka Miškolciová

Archeológovia otvorili tajomný čierny sarkofág, ktorý fascinoval svet. Nazrite dovnútra aj vy

Tajomný čierny sarkofág, ktorý bol objavený začiatkom júla v egyptskom meste Alexandria, archeológovia konečne otvorili.

2000 rokov starý sarkofág sa podarilo otvoriť. Neukrýval však telo Alexandra Veľkého, ako mnohí dúfali. — Foto: Egyptské ministerstvo pre starožitnosti

ALEXANDRIA 20. júla - Tajomný čierny sarkofág, ktorý fascinoval svet, konečne otvorili. Záhadný a obrovský sarkofág bol objavený archeológmi v egyptskom meste Alexandria začiatkom júla. Pochádza z čias dynastie Ptolemaiovcov, ktorí starovekému Egyptu vládli v rokoch 305 až 30 pred naším letopočtom.

Pozoruhodné na sarkofágu bolo nielen to, že bol nezvyčajne veľký (185 centimetrov vysoký, 265 centimetrov dlhý a 165 centimetrov široký), čierny, ale najmä to, že bol stále neotvorený. Archeológov aj svet tento fakt fascinoval, pretože je známe, že práve Egypt zápasí s rabovaním a vykrádaním starovekých hrobiek. Objaviť takto nepoškodené pohrebisko je skutočne nevídaným javom.

Niektorí sa báli kliatby

Zatiaľ čo svet sa dohadoval, čo môže záhadný svet ukrývať, archeológovia sa pripravovali na jeho otvorenie. Hoci niektorí „experti“ tvrdili, že nie je dobrý nápad sarkofág otvárať, pretože v ňom ľudstvo čaká kliatba, archeológovia našťastie neboli poverčiví a sarkofág otvorili.

Sarkofág obsahoval tri kostry a špinavú vodu z kanála. Foto: Egyptské ministerstvo pre starožitnosti.

Alexander Veľký sa v sarkofágu nenachádzal

Obsahoval tri kostry a vodu z kanála, informuje Egyptské ministerstvo pre starožitnosti. Telá patria pravdepodobne vojakom, pričom sa zdá, že jeden z nich zomrel na zásah šípom. Niektorí dúfali, že sarkofág bude obsahovať stratené telo Alexandra Veľkého, ktorého objavením by sa vyriešila jedna z najväčších záhad histórie. Avšak nič nenasvedčuje tomu, že jedna z troch kostier by mala patriť slávnemu dobyvateľovi.

Foto: Egyptské ministerstvo pre starožitnosti

Alexandrovo telo sa nikdy nenašlo. Sám dobyvateľ údajne požiadal, aby bolo jeho telo vhodené do rieky Eufrat. Historici sa však domnievajú, že prosbe slávneho Alexandra vyhovené nebolo a jeho telo bolo uložené do hrobky, ktorá stále čaká na to, aby bola objavená. Kostry, ktoré archeológovia objavili v sarkofágu, teraz poputujú do národného múzea v Alexandrii.