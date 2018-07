TASR

Dnes o 08:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Alisson je najdrahší brankár, do Liverpoolu ide za 72,5 mil.eur

Liverpool už v januári prepísal historické tabuľky prestupov, keď spravil z Virgila van Dijka najdrahšieho obrancu histórie.

Brankár Alisson, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Liverpool 20. júla (TASR) – Brazílčan Alisson sa stal najdrahším futbalovým brankárom histórie. Anglický klub FC Liverpool ho získal z AS Rím za 72,5 milióna eur. S účastníkom Premier League podpísal brazílsky reprezentant zmluvu na šesť rokov.

Doteraz najvyššiu sumu zaplatil za brankára Juventus Turín, ktorý v roku 2001 priviedol vtedy 23-ročného Gianluigiho Buffona z Parmy za 53 miliónov eur. Rekord v anglickej Premier League držal Alissonov krajan Ederson, za ktorého musel Manchester City v júni 2017 poslať do Benficy Lisabon 40 miliónov eur.

"V mojom živote i kariére je to obrovský krok a som šťastný, že som sa stal súčasťou tohto klubu. Sen sa stal skutočnosťou," uviedol 25-ročný Alisson pre britské médiá. V Ríme pôsobil dva roky, v národnom tíme Brazílie je jednotkou. Na nedávno skončených MS odchytal všetkých päť zápasov, v ktorých si trikrát udržal čisté konto. Jeho Brazília vypadla po štvrťfinálovej prehre s Belgickom 1:2.

"Teším sa, že sme získali jedného z najlepších brankárov na svete. Museli sme to spraviť. My nerozhodujeme o cene, je to trh a tak to je. O čiastke preto už teraz nechcem príliš špekulovať," vyhlásil kouč Liverpoolu Jürgen Klopp. Jednotkou jeho tímu bol v uplynulej sezóne Loris Karius. Ten však v májovom finále LM proti Realu Madrid pustil dva lacné góly a "The Reds" prehrali 1:3. Po zápase klub vyhlásil, že Nemec utrpel ešte počas zápasu otras mozgu.

Liverpool už v januári prepísal historické tabuľky prestupov, keď spravil z Virgila van Dijka najdrahšieho obrancu histórie. Zo Southamptonu ho získal za cca 83,8 milióna eur.