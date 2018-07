AS Trenčín postúpil do 2. predkola Európskej ligy UEFA

TASR

Hráč Podgorice Mihailo Perovič (s loptou) sa teší z vyrovnávajúceho gólu v odvete 1. predkola Európskej ligy AS Trenčín - Budučnost Podgorica v Myjave 19. júla 2018. — Foto: TASR Radovan Stoklasa

Myjava 20. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín postúpili do 2. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019, keď vo štvrtkovej odvete 1. predkola v Myjave remizovali s čiernohorskou Budučnostou Podgorica 1:1. Zverenci holandského trénera Ricarda Moniza pred týždňom v prvom súboji v Podgorici vyhrali 2:0. V boji o 3. predkolo sa stretnú s poľským Górnikom Zabrze, ktorý vyradil moldavský klub SC Zaria Balti (1:0 d, 1:1 v), prvý duel odohrajú na pôde súpera.

Trenčín na myjavskom štadióne poslal do vedenia v 70. minúte po peknom zakončení 22-ročný chorvátsky útočník Antonio Mance. V 84. minúte brankár Igor Šemrinec chytil penaltu Igorovi Ivanovičovi. Hostia napokon vyrovnali v 90. minúte vďaka sólu striedajúceho Mihaila Peroviča.

Odveta 1. predkola EL 2018/2019: AS Trenčín - Budučnost Podgorica 1:1 (0:0) Góly: 70. Mance - 90. Perovič, ŽK: Lawrence, Šulek - Milič, Boričič, rozhodoval: Lapočkin (Rus.), 1520 divákov. zostavy a striedania: AS Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Julien - El Mahdioui - Sleegers, Zubairu, Čatakovič, Azango - Mance (90.+2 Umeh) Budučnost Podgorica: Mijatovič - Roganovič, Adžič, Correa, Milič - Ivanovič (89. Perovič), Tučevič (77. Bakič), Mirkovič, Vlaisavljevič - Mijič, Boričič (73. Sekulic) /prvý zápas: 2:0, do 2. predkola postúpil Trenčín/

Očakávaný úvodný nápor čiernohorského mužstva sa nekonal. Najmä preto, lebo Trenčania výborne kontrolovali loptu, na súpera hrali vysoký pressing a nedali mu priestor. V 10. minúte sa dostal do prvej väčšej šance "domáci" Čatakovič, z druhej vlny ale úplne osamotený v dobrej pozícii vo vnútri šestnástky minul. V 13. minúte to vyskúšal ten istý hráč z väčšej vzdialenosti, ale opäť nepresne. Najväčšiu šancu prvého polčasu nevyužil v 19. minúte trenčiansky Azango. Mance ho vysunul výbornou prihrávkou a krídelník AS vedľa brankára poslal loptu len do pravej žrde. Trenčania mali viac z hry, súpera držali ďaleko na dištanc, v prvom polčase trafili priestor brány trikrát, ich súper len raz v závere vďaka Vlaisavljevičovi, ale Šemrinec jeho pokus skrotil.

Obraz hry sa nemenil ani na začiatku druhého polčasu. V 52. minúte nevyužil Trenčín príležitosť z priameho kopu v dobrej pozícii, keď namiesto strely hráči chceli centrovať, no súperova obrana ich pokazený signál zblokovala. Podgorica po hodine hry skúsila vyššie napádanie, bola však nepresná a nedokázala sa trvalejšie dostať na polovicu AS. A ten už dokázal aj gólovo udrieť, keď v 70. minúte sa dostal v šestnástke do veľkej príležitosti Mance a rutinérsky ju využil. Po aute do šestnástky mu Sleegers hlavou loptu pristrčil, Mance si zo vzduchu zasekol obrancu a jeho strela zapadla popri brankárovi do siete. Zaskočený súper mohol inkasovať o tri minúty, po rohu ale Mance hlavičkoval vedľa. Podgorica sa už pustila hrať vabank a vyrovnať mohla v 81. minúte, center z ľavej strany prešiel cez stred trenčianskej obrany, ale Šulek pred dobiehajúciimi hráčmi súpera v poslednej chvíli odvrátil. V 83. minúte ale ruský rozhodca Lapočkin nariadil za faul v šestnástke v prospech Podgorice penaltu, ktorú ale Šemrinec Ivanovičovi skvele zneškodnil. No hostia napokon vyrovnali, keď najprv v 89. minúte Correa z priameho kopu vo vysokom náskoku netrafil hlavou bránu, ale po ďalšom útoku chyboval stred domácej obrany a sólo s prehľadom využil striedajúci Perovič.

Hlasy po zápase:

Zoran Govedarica, tréner Podgorice: "Zaplatili sme za chyby z prvého zápasu. Ani dnes sme neboli až takí dobrí. Podarilo sa nám pokaziť penaltu a ešte sme nevyužili dve ďalšie šance. Mužstvo ako je Trenčín, to potrestá. Gratulujem Trenčínu k postupu a dúfam, že postúpi čo najďalej."

Ricardo Moniz, tréner AS Trenčín: "Takýto zápas je veľmi nebezpečný, vediete po prvom zápase 2:0 a môžete to pokaziť. Prekvapilo ma, že nastúpili tak defenzívne a nehrali na troch útočníkov. Mali sme problémy s výstavbou, naši hráči nevedeli vnikať do ich priestoru. Mali sme dve šance v prvom polčase, ak by sme dali gól, bolo by to ľahšie. Potom sme išli do vedenia vďaka Mancemu. Igor nás pri penalte zachránil, ale prišla strata koncentrácie a zbytočne sme stratili víťazstvo. Nie som veľmi spokojný s výsledkom. Chcem poďakovať našim fanúšikom a tešíme sa na ďalší zápas."

Martin Šulek, obranca AS Trenčín: "Prvoradý je postup. Je to pre nás dobré. Vedeli sme, že súper to bude chcieť otvoriť a kontrolovali sme si to. O Górniku veľa neviem, ale zistíme si o ňom dosť a dobre sa pripravíme."

Antonio Mance, útočník Trenčína: "Som rád, že som strelil gól aj v tomto zápase. Škoda, že sme nezvíťazili. Podstatný je ale postup. V 2. predkole nás čaká Górnik, bude to veľká výzva"

Igor Šemrinec, brankár Trenčína: "Samozrejme, že inkasovaný gól v závere mrzí. Škoda, bolo by to iné, keby sme vyhrali na nulu. Cieľ sme ale splnili, ideme ďalej a to nás teší. Priznám sa, že sme sa na tréningu venovali aj pokutovým kopom, veľmi mi to v nich nešlo. Preto som rád, že som dnes chytil penaltu."