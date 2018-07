TASR

Dnes o 20:09 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní FORTUNA LIGA: Cieľom Žilinčanov je prvá šestka a rozvoj mladých hráčov

Šošoni mali súťažný ročník odštartovať v sobotu na východe republiky, ale pre epidémiu osýpok v okrese Michalovce zápas odložili.

Na snímke tréner MŠK Žilina Jaroslav Kentoš počas tlačovej konferencie pred štartom novej sezóny futbalovej Fortuna ligy 2018/2019 v Žiline dňa 19. júla 2018. — Foto: TASR - Erika Ďurčová

Žilina 19. júla (TASR) – Futbalisti MŠK Žilina si v nadchádzajúcej sezóne Fortuna ligy dávajú za cieľ dobre odštartovať súťaž a dostať sa čo najskôr dostať do prvej šestky. Voľné miesta po odchádzajúcich oporách plánuje klub zaceliť talentovanými mladíkmi z vlastných zdrojov.

Na štvrtkovej predsezónnej tlačovej konferencii sedemnásobného majstra predstúpili pred novinárov okrem športového manažéra Karola Belaníka dvaja noví muži – nový tréner Jaroslav Kentoš a nový kapitán tímu Miroslav Káčer. Žilinčania absolvovali prípravu na novú sezónu v domácich podmienkach a na sústredení v Slovinsku bez európskych pohárových zápasov, ale napriek tomu ich sily preverili výhradne zahraniční súperi. Bilanciu z piatich duelov – dve výhry a tri prehry - neberú v Žiline nijako dramaticky. Do tímu pribudli mladí obrancovia Tevzadze z Gruzínska a Anang z Ghany, do stredu poľa mladý Macedónec Fazlagič. Odchádzajúcich hráčov doplnili talentovaní mladíci z vlastných zdrojov, ktorí zbierali minulé sezóny skúsenosti v 2. lige.

"Šošoni" mali súťažný ročník odštartovať v sobotu na východe republiky, ale pre epidémiu osýpok v okrese Michalovce zápas odložili. "Zápas s Michalovcami je preložený na neurčitý termín, hľadáme so súperom riešenie, zrejme by sme mohli duel odohrať niekde v polovici augusta, ale čakáme na to, ako dopadnú zápasy našich pohárových zástupcov v Európe a našli vhodný termín," prezradil Belaník. Športový manažér predostrel aj ciele klubu v blížiacej sa sezóne. "Sú jasne dané. Chceme dobre odštartovať sezónu a dostať sa čo najskôr dostať do prvej šestky, to je primárny cieľ. Vzhľadom na to, že naša 19-tka v minulej sezóne vyhrala ligu aj Československý pohár, prichádza veľa hráčov z tohto talentovaného ročníka do prípravy A-mužstva. Postupne ich chceme etablovať a dať im priestor, chceme aby naberali skúsenosti. Napĺňame tak našu koncepciu a filozofiu, ktorú sme si zadefinovali v minulých rokoch," prezradil Belaník, ktorý vyzdvihol aj dobrú prácu klubu na prestupovom trhu. "Dávid Hancko odišiel do Fiorentiny a stal sa najdrahším obrancom z našej ligy, ktorý prestúpil do zahraničia. Transfer Samuela Mráza do Empoli je takisto potvrdeným dobrej práce trénerov a celého tímu. Boli to nosní hráči a my sa budeme snažiť ich nahradiť či už z vlastných zdrojov, alebo z iných klubov."

Jaroslav Kentoš je pri prvom tíme krátko, ale filozofiu a systém hry v MŠK už má zažitý, pretože tri sezóny pôsobil ako hlavný tréner v projekte tímu B+U19. "Začíname nové obdobie, budujeme nový tím. Veľa hráčov z toho predošlého odišlo a my sa snažíme vybudovať mužstvo, ktoré bude v najbližších dvoch – troch rokoch úspešné. Chceme rozvíjať jednotlivcov a motivovať tak aj ďalších hráčov v mládežníckych tímoch, aby videli, že aj ich práca v mladom veku má zmysel a že majú šancu byť raz v A-tíme. Ciele sú primerané ku kvalite kádra, ktorú máme. Tá sa ešte môže meniť, pretože potrebujeme posilniť stopérsky post a krídelné priestory. Záujem prestúpiť a posunúť sa inam oznámil Michal Škvarka, aj preto sme pristúpili k zmene kapitána, ktorým bude Miroslav Káčer. Michal však ostáva v tíme, má stále platnú zmluvu a počítame s jeho službami," prezradil tréner MŠK.

Odchovanec Káčer je v tíme, napriek mladému veku, jeden z najskúsenejších hráčov. V najvyššej súťaži 22-ročný stredopoliar už od šestnástich. "Príprava nebola dlhá a splnila svoj účel. Odohrali sme kvalitné zápasy, mali stúpajúcu tendenciu a v poslednom proti Wisle Krakov sme ukázali, ktorým smerom sa chceme uberať a ako bude vyzerať naša hra. Chceme vyhrať každý zápas, či už doma alebo vonku. Napriek odloženému duelu sa na ligu tešíme a nevieme sa dočkať prvého domáceho duelu s Nitrou," prezradil Káčer.

Žilinčania predali doposiaľ okolo 2700 permanentiek, ktoré sú cenovo výhodnejšie, keďže šošoni sú mimo európskych pohárov.