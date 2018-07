TASR

Všetky tri lekárske fakulty sú pripravené prijať dodatočných študentov

Fakulty reagujú na vyhlásenie predsedu vlády Petra Pellegriniho, ktorý ich vyzval, aby do ďalšieho akademického roku prijali vyšší počet študentov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 19. júla (TASR) – Aj Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave prijme 40 dodatočných študentov do prvého ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo. TASR o tom informovala tajomníčka fakulty Adela Kubíniová.

Dekan fakulty Juraj Šteňo tak rozhodol ihneď po podpísaní zmluvy o poskytnutí účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bude použitá na pokrytie nákladov na výučbu zvýšeného počtu študentov. "Toto rozhodnutie bolo schválené vo vedení fakulty a v predsedníctve Akademického senátu LF UK," dodala Kubíniová.

Dodatočné zvýšenie počtu študentov už potvrdili aj Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach a Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine. "Sme schopní v nasledujúcom akademickom roku prijať o 30 študentov viac na všeobecné lekárstvo a o desať viac na zubné. Prijatí budú, samozrejme, ďalší uchádzači s najvyšším počtom bodov," informovala Jaroslava Oravcová, PR manažérka LF UPJŠ.

Lekárske fakulty reagujú na vyhlásenie predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer–SD), ktorý ich v piatok (13.7.) vyzval, aby do ďalšieho akademického roku prijali vyšší počet študentov, čím by sa v budúcnosti zmiernil nedostatok lekárov na Slovensku. Lekárske fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach by mali dodatočne prijať 185 nových študentov všeobecného lekárstva a stáť to bude približne dva milióny eur.