Unikát v celej Európe: Tento nádherný a netypický vodopád máme na Slovensku

Iba máloktorý kút Slovenska je doslova nabitý toľkými turisticky zaujímavými miestami ako tento. Počas jedného výletu tak stihnete obehnúť viacero prírodných aj historických atrakcií.

Na archívnej snímke jedinečný kamenný vodopád. Práve z čadičového kameňa tohto tvaru postavili celý hrad. — Foto: TASR - Ján Siman

ŠIATORSKÁ BUKOVINKA 22. júla (Dobré noviny/TASR) - Slovensko je známe ako krajina hradov a pod jedným z nich sa nachádza naozaj nevídaný prírodný úkaz, ktorý je známy ako Kamenný vodopád.

Nájdete ho pri hrade Šomoška, ktorý patrí k obci Šiatorská Bukovinka na slovensko-maďarskom pohraničí. Hradný kopec tvorí národná prírodná rezervácia Šomoška a dostanete sa tam zo záchytného parkoviska po náučnom chodníku dlhom 1,6 kilometra. Po ceste k zrúcanine však naďabíte až na osem zaujímavých zastávok.

Kamenné more pod hradom Šomoška. Foto: Facebook/Lukáš Ládek

Jednou z nich je aj takzvaný Kamenný vodopád tvorený stuhnutými čadičovými stĺpmi. Vznikol asi pred 4 miliónmi rokov z bazaltovej lávy, ktorá stuhla v prívodnom kanále bývalej sopky pod zemským povrchom. „Vodopád“ je vysoký približne 9 metrov a patrí medzi najpôsobivejšie prírodné útvary na Slovensku, no zároveň je to aj celourópsky unikát. A stĺpy použili aj pri stavbe neďalekého hradu.

V tejto lokalite sa nudiť nebudete

Neďaleko „vodopádu“ je situované aj tzv. Kamenné more, čo je vlastne veľká kamenná plocha vytvorená zo zvetraného čadiča. Toto miesto tak bez pochyby stojí za návštevu. A vaše kroky by mali viesť aj k bývalému kameňolomu Mačacia, kde sa nachádza vyhliadková veža so zvyškami baníckej osady.

Na archívnej snímke západná bašta hradu Šomoška. Foto: TASR - Ján Siman

A keď už budete v týchto končinách, rozhodne by ste nemali vynechať aj samotný hrad Šomoška, ktorý pochádza z konca 13., prípadne začiatku 14. storočia. Medzi jeho vlastníkov patril i Matúš Čák Trenčiansky, neskôr, v 16. storočí, bol jednou z protitureckých pevností. Osmanským vojskám sa však neubránil a v ich moci zostal 23 rokov. Osudným sa mu nakoniec stali stavovské nepokoje, po porážke povstania Františka II. Rákocziho ho cisárske vojská sčasti zbúrali a odvtedy chátral. V 70. rokoch minulého storočia bol čiastočne zrekonštruovaný a konzervovaný.