Do Banskej Bystrice mieria umelci z krajín V4

Na festivale The Legits Blast budú vzdelávať deti a mládež.

— Foto: The Legits Blast/fonky breakfans

Banská Bystrica 19. júla (OTS) - Medzinárodné podujatie The Legits Blast štartuje už o pár dní. Jeho súčasťou bude aj projekt Youth is the Future, vďaka ktorému dostanú priestor na vzdelávanie deti a mládež do 18 rokov. Už budúcu sobotu budú môcť privoňať k remeslu graffiti writerov, DJov, alebo si zatancovať po boku Laciho Strike-a.

Podujatie Youth is the Future štartuje v centrálnom priestore Europa SC 28. júla o 9.00 hod. ,,Cieľom projektu je prostredníctvom elementov hip-hopu združiť umelcov a deti z krajín Vyšehradskej štvorky a vytvoriť vďaka ich záľubám nové medzinárodné kamarátstva. Zároveň sme chceli umožniť mládeži kvalitné vzdelanie z oblasti hip-hopovej kultúry. Workshopy, vystúpenia tanečných skupín i inšpiratívne diskusie sú práve z tohto dôvodu pre všetkých účastníkov úplne zadarmo,“ informujú o projekte organizátori. Jedným z benefitov pre mládež bude aj možnosť zúročiť svoje vedomosti a precvičiť si s tanečníkmi zo zahraničia komunikáciu v cudzom jazyku.

(Foto: The Legits Blast/fonky breakfans)

Ako prvý sa na Visegrad stage-i predstaví maďarský tanečník bboy Ren, po ktorom prevezme štafetu vo workshopoch Michal Zvara. Tesne pred obedom odučí svoju 60-minútovú tanečnú lekciu aj legendárny slovenský tanečník Laci Strike. ,,Laci Strike sa zúčastňuje festivalu The Legits Blast každý rok a my si nesmierne vážime jeho podporu a pomoc. Naposledy roztancoval v Europa SC desiatky talentovaných tanečníkov. Okrem lekcie tanca ale tento raz povedie Laci aj diskusiu, ktorá je určená nielen pre deti a mládež, ale aj pre ich rodičov. Tí sa budú so všetkými umelcami rozprávať na tému, aká dôležitá je podpora detí v tom, čomu sa rozhodli venovať vo svojom voľnom čase,“ hovoria organizátori.

V druhej časti akcie predvedú tanečníci z pražskej školy B-Original pripravenú choreografiu, s ktorou vyhrali v roku 2016 súťaž Tanečná skupina roku. Od 13.00 si už na pódiu zmerajú sily všetci mladí tanečníci, ktorí si trúfajú zabojovať o pekné ceny v tanečnom súboji. ,,Aby sme nezostali iba pri tanci, vďaka projektu sa mládežníci môžu vzdelávať aj v ďalších oblastiach spojených s hip-hopovou kultúrou. DJ a graffiti workshop povedú DJ Plash z Poľska a slovenský graffiti writer Ewil,“ dodávajú organizátori podujatia.

(Foto: The Legits Blast/PARTYCHVIL Documentary)

Moderátorom programu bude Otec Mirec a za gramcami bude stáť DJ Smirnoff z Ruska.

Partnermi podujatia sú tanečná škola B-Original, Catch the Flava z Poľska a Asociácia breakdance a extrémnych športov z maďarského mesta Solnok. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Vyšehradský fond a Banskobystrický samosprávny kraj.

Viac informácií nájdete na www.youthisthefuture.com.