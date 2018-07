TASR

Petráš sa teší na derby Inter - Petržalka

V minulosti hrával aj za Artmediu Petržalka, predchodcu dnešného FC Petržalka.

Na snímke kapitán tímu FK Inter Bratislava Peter Petráš. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 19. júla (TASR) – V nadchádzajúcom súťažnom ročníku II. futbalovej ligy 2018/2019 príde po dlhoročnej odmlke opäť k bratislavskému derby Inter – Petržalka. Kým Inter v druhej najvyššej súťaži bude pôsobiť už druhú sezónu, FC Petržalka je nováčik.

"Konečne sa bude v Bratislave opäť hrať miestne derby. Veľmi sa na tie zápasy teším, zaspomínam si pritom na staré časy," povedal na tlačovej konferencii pred štartom II. ligy kapitán FK Inter 39-ročný Peter Petráš, ktorý v minulosti hrával aj za Artmediu Petržalka, predchodcu dnešného FC Petržalka. "Na prípravu sme nemali veľa času, ale tréningy boli dobre nastavené, vyhýbali sa nám zranenia. Dreli sme v tréningu, teraz by sme sa chceli priblížiť k výsledkom jarnej časti, ktorá bola pre nás úspešná."

Prezident klubu Jozef Barmoš prezentoval ciele, ktoré by chceli dosiahnuť: "Chceme, aby sa Inter vrátil tam, kam patrí, do I. ligy, aby hrával majstrovské zápasy v Bratislave (domovský štadión žlto-čiernych je provizórne Stupava). Nadchádzajúca sezóna bude pre nás testom, ako sme na tom s návratom do najvyššej súťaže. Nestanovujeme si ale na to časový horizont."

Novým trénerom Interu je bývalý kormidelník Tatrana Prešov Miroslav Jantek, ktorý vystriedal Jozefa Brezovského: "Pre mňa je Inter kultovým klubom nielen slovenským, ale aj československým. Je pre mňa cťou a súčasne aj záväzkom, aby som svojou činnosťou v čo najkratšom čase prispel k splneniu stanovených cieľov. V príprave sme odohrali päť stretnutí s mužstvami, ktoré majú svoju kvalitu. Pomohli mi ukázať aktuálnu výkonnosť jednotlivých hráčov. Urobil som si súčasne obraz o tom, ktorí hráči by mohli byť nositeľmi kvality a odkryli niektoré miesta, kde by sme mužstvo mohli ešte doplniť."