Kristína Jurzová

Dnes o 20:19 čítanie na 8 minút Lucia chcela pomôcť žene, ktorá na svoju problematickú pleť míňala stovky eur. Vyrobila lacné mydlo, ktoré prekonalo aj najdrahšie krémy

Vyrábajú prírodnú kozmetiku, no samotnú prírodu zbytočným odpadom nezaťažujú. A popri tom všetkom dokážu meniť aj životy druhých k lepšiemu. To všetko v sebe skrýva kozmetika značky MusK.

Lucia Kaplánová, ktorá vyrába prírodnú kozmetiku značku MusK. — Foto: archív MusK

PRIEVIDZA 19. júla (Dobré noviny) - S výrobou mydielok sa na Slovensku akoby roztrhlo vrece a zorientovať sa v širokej škále produktov je pre zákazníka niekedy naozaj náročné. Mydláreň u slečny Kaplánovej (MusK) je však iná. Nielenže vyrába čisto prírodnú kozmetiku, ale popri tom všetkom dbá aj na životné prostredie, pretože neprodukuje žiadny zbytočný odpad.

Za týmto skvelým projektom stojí Lucia Kaplánová (30), ktorá sa riadi mottom „Mydliť sa je ľudské“. A práve ľudský prístup k zákazníkom je to, čo ich naozaj odlišuje od ostatných výrobcov. A pre Dobré noviny prezradila aj dojemný príbeh zákazníčky, ktorej zmenili život.

Lucka svoje detstvo prežila v krásnej dedinke Jalovec neďaleko Prievidze. Vždy ju však zaujímala chémia, a tak jej cesta viedla do Banskej Bystrice, kde vyštudovala environmentálnu chémiu. A ako mnohí ďalší Slováci napokon skončila v Bratislave, kde pracovala pre viaceré chemické spoločnosti.

K výrobe kozmetiky sa dostala úplnou náhodou, keď ju kamarátka poprosila o výrobu darčekov pre jej svadobných hostí. Keďže Lucka je naozaj šikovná žienka – venuje sa aj rôznym ručným prácam či výrobe bižutérie – dala jej na výber rôzne drobnosti. Ona si však napokon vybrala mydlá. „Po ich výrobe som pokukovala už dlhšiu dobu, a tak som sa s kamarátkou Veronikou pustila najskôr do štúdia a neskôr aj do výroby. Takto sme vyrobili prvých 100 mydielok,“ spomína na svoje začiatky.

Pestrofarebné, voňavé a dizajnovo jedinečné. Foto: archív MusK

Ich výroba ju natoľko zaujala, že začala skúšať rôzne receptúry, kombinovala vône a farby a postupne si vytvárala vlastné recepty. „Keď som zistila, že mydlo sa dá vyrobiť z pár surovín, začali mi byť zvláštne tie siahodlhé zoznamy zloženia na rôznych kozmetických prípravkoch. Začali sme teda hľadať prírodné alternatívy ku každodenne používaným produktom,“ vysvetľuje, prečo sa rozhodla vybrať inou cestou.

Svoju prácu miluje

Mydielka spočiatku vyrábala iba pre zábavu a pre potešenie blízkych. Postupne sa jej však na sociálnej sieti hromadilo množstvo fotiek jej voňavých výtvorov a album spontánne nazvala Mydláreň u slečny Kaplánovej. „Keď sme sa neskôr v začiatkoch podnikania rozhodovali, pod akou značkou budeme produkty predávať, názov sa nám stále páčil, no bol príliš dlhý. Použili sme teda začiatočné písmená, a tak vznikol MusK,“ prezradila v rozhovore pre Dobré noviny.

Mydláreň u slečny Kaplánovej vám naozaj zavonia. Foto: archív MusK

„Mojou veľkou výhodou v začiatkoch podnikania bolo to, že som do toho nešla sama. Od začiatku pri mne stojí bratranec Filip s manželkou Veronikou, s ktorými sme spolu budovali celú značku,“ hovorí s tým, že mydielka sa stali súčasťou nielen jej života, ale aj života jej rodiny a kamarátov.

Vo svojich začiatkoch sa však mydlárčeniu venovala iba cez víkendy, sviatky a dovolenky, pretože pracovala na plný úväzok. „Takto som fungovala asi dva roky, neskôr keď som sa rozhodovala, či je čas venovať sa podnikaniu naplno. Bolo to ťažké rozhodovanie, no určite neľutujem, robím prácu, ktorá ma baví a milujem ju,“ prezradila s tým, že sa presťahovala naspäť do svojho rodného regiónu, do Prievidze.

Panensky prírodné

Mydláreň u slečny Kaplánovej má v ponuke aj tuhé šampóny, soli do kúpeľa a ďalšie doplnkové produkty. „Mydlo je pre ľudí klasika, no je viac a viac fanúšikov tuhých šampónov. Je to pre nich niečo nové, chcú produkt vyskúšať a my sme veľmi radi, že vo veľkej väčšine prípadov dostávame pozitívne ohlasy.“

Kozmetika značky MusK ponúka viacero typov produktov. Foto: archív MusK

Produkty však robia aj na zakázku, či už ide o mydielka pre svadobných hostí, kde sa vedia prispôsobiť farebnej škále celej svadby či špecifickým požiadavkám budúcich manželov. Mydielka vyrábajú aj pre rôzne firmy, ktoré produkty venujú ako darčeky svojim zamestnancom či obchodným partnerom: „Vône, dizajn a typ produktu sa snažíme prispôsobiť tak, aby si vybral každý. Personalizovať vieme okrem samotného produktu aj obal či odtlačok do mydla.“

„Samozrejme, pracujeme aj na nových produktoch, máme rozpracovanú receptúru na deodorant, balzam na pery či kondicionér a veríme, že čoskoro uzrú svetlo sveta. Tiež by sme radi upravili ponuku mydielok, najmä novými sviežimi dizajnami. Je pre nás dôležité, aby sme boli s produktom sami spokojní, preto proces vývoja neberieme na ľahkú váhu a venujeme mu toľko času, koľko si vyžaduje,“ prezrádza ich plány do budúcnosti.

Mydlá sú vyrábané iba z prírodných produktov. Foto: archív MusK

Na výrobu produktov používajú výhradne prírodné suroviny. Farbené sú prírodnými sľudami či oxidmi a ovoniavané iba esenciálnymi olejmi. Vône, ktoré sa ľuďom páčia, sú podľa Lucky veľmi rôznorodé: „Veľmi to záleží, či ide o muža alebo ženu, či je zima alebo leto. Medzi najobľúbenejšie však určite patria svieže citrusovo-bylinné vône.“

Varenie plné prekvapení

Výroba mydla je však podľa nej časovo pomerne náročná. Samotný proces síce netrvá tak dlho, finálne však mydlo zrie 5 – 6 týždňov. Šampón, či soľ je však v podstate možné použiť už na druhý deň.

Výroba prírodnej kozmetiky je hotová alchýmia. Foto: archív MusK

Luckinou výhodou je však nepochybne aj to, že pri procese výroby využíva aj svoje odborné vzdelanie. „Mydlo vlastne vzniká chemickou reakciou, saponifikáciou, a je určite veľkou výhodou vidieť to pozadie, ktoré je za celým procesom výroby. Výroba mydla je pre mňa vlastne „chemické varenie“. Má to svoje postupy, ale vždy vás dokáže prekvapiť,“ hovorí s úsmevom.

„Naozaj to nejde „ako po masle“. Pokiaľ človek vyrába kozmetiku iba sám doma pre seba, je to v podstate jednoduché, naozaj vám stačí kuchyňa, pár hrncov a pomocné náčinie. Keď sa však človek rozhodne, že ide so svojím produktom k ľuďom, je na začiatku potrebné pomerne dlhé štúdium – či už výroby, legislatívy,“ vysvetľuje.

Za výrobou jedného mydla sa skrýva množstvo práce. Foto: archív MusK

„Je nutné nájsť si priestor pre výrobňu, ktorú je potrebné schváliť, vytvoriť receptúru, následne produkt otestovať v akreditovanom laboratóriu, nahlásiť produkt v databáze kozmetických prípravkov a mnohé ďalšie. Je to však proces zvládnuteľný a ja neľutujem ani chvíľu, ktorú som strávila pri plnení svojho sna.“

„Zelené“ podnikanie

Predsa len sa však nájde ešte niečo, čím MusK vyniká popri ostatných výrobcoch – pozerajú sa aj na to, aký dopad má ich práca na životné prostredie, takže produkty tejto značky zakúpite aj vo viacerých bezobalových obchodoch. „V dnešnej dobe je veľmi dôležité myslieť na budúce generácie, preto sa snažím uplatňovať princípy Zero Waste nielen doma, ale aj vo výrobni. Moja výrobňa sídli v rovnakej budove ako jeden z najväčších e-shopov s prírodnými surovinami na výrobu kozmetiky, čo mi umožňuje nakupovať do vlastných obalov,“ hovorí s tým, že je to pre ich eko-podnikanie naozaj veľká výhoda.

Mydlá vyrábajú s ohľadom na životné prostredie. Foto: archív MusK

Dobré noviny zaujímalo aj to, ako to riešia v prípade poštovného, pri ktorom si zákazník chtiac či nechtiac neraz „zakúpi“ aj množstvo obalu, ktorý už potom nevyužije. „Naše produkty balíme do papierových krabičiek z recyklovaného papiera, ktoré sa dajú následne opäť recyklovať. Aj v prípade online nákupu vieme tovar poslať v krabičke alebo papierovom sáčku, ktoré následne zákazník zrecykluje. Na predajných akciách veľmi radi poskytneme produkt bez obalu a veľmi radi vyhovieme zákazníkom, ktorí chcú nakupovať do vlastných obalov, prípadne použiť čo najmenšie množstvo obalu,“ vysvetľuje Lucka s tým, že veľmi radi navštevujú rôzne predajné akcie, kde sa môžu osobne stretnúť so zákazníkmi.

Podľa Lucky je dôležitý osobný, ľudský prístup. Foto: archív MusK

Menia ľuďom život

„Čoraz viac ku nám prichádzajú ľudia s tým, že trpia rôznymi formami ekzému, majú alergie, problematickú pleť, je to rôzne. Vyskúšali mnohé bežné prípravky, prípadne aj špecifické prípravky z lekární a práve prechod na prírodnú kozmetiku bol pre nich najlepším riešením,“ konštatuje s tým, že ľudia sa čoraz viac vracajú k prírode – či už je to v bežnom živote, ale aj v kozmetike.

„Je pravda, že dnes je výroba mydla pomerne rozšírená, my sme veľmi vďační, že sme si za ten krátky čas našej existencie vybudovali klientelu, ktorá sa k nám rada vracia. Je úžasné, že ľudia sa neboja risknúť produkt, ktorý nepoznajú. Takto to máme najmä s tuhými šampónmi. Ľudia radi vyskúšajú produkt napriek tomu, že sa s ním ešte nestretli.“

Čierne zlato malo zákazníčke zmeniť život. Foto: archív MusK

Živo si pamätá aj na zákazníčku, ktorá vyskúšala už takmer všetko na svoju problematickú aknóznu pleť a mesačne investovala asi 50 eur na prípravky, ktoré jej mali pomôcť. „Keď nás stretla a odprezentovali sme jej naše mydielko Čierne zlato, povedala si, že tie 4 eurá rada obetuje. Neskôr nám napísala, že má krásnu vyliečenú pleť po niekoľkých rokoch trápenia. Z takýchto správ sa veľmi tešíme a sme radi, že takéto príbehy nie sú ojedinelé,“ hovorí Lucka s tým, že to bol jeden z prvých „veľkých“ príbehov, ktorý im vytlačil slzy do očí a ktorý ich v tom, čo robia, motivoval ešte viac.