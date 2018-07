TASR

Dnes o 14:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prvý ročník festivalu v Košiciach prepojí svetovú kuchyňu s umením

Ostrieľaní hráči na slovenskej kultúrnej a gastro scéne sa spojili, aby počas prázdnin priniesli aj do Košíc atmosféru veľkých letných festivalov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Michal Svítok

Košice 19. júla (TASR) - Prepojenie sveta remeselných pív a street foodovej kuchyne s modernou vizuálnou komunikáciou a umením prinesie do Košíc prvý ročník festivalu Fest Fasa Fest. Tabačka Kulturfabrik sa podľa slov hlavného organizátora Richarda Lacka premení na unikátny gastro-artový priestor.

"Ostrieľaní hráči na slovenskej kultúrnej a gastro scéne sa spojili, aby počas prázdnin priniesli aj do Košíc atmosféru veľkých letných festivalov. Naším cieľom je, aby návštevník Fest Fasa Festu spoznal súčasné trendy takzvanej punkovej gastronómie a pivovarníctva v kombinácii so súčasným moderným umením," priblížil Lacko. Ako povedal, zážitkovú atmosféru v priestoroch Tabačky navodia videoprojekcie, svetelný dizajn, streetart umenie, kapely a dídžeji v priamom súboji či súzvuku so šéfkuchármi a pivovarníkmi.

Ako Lacko dodal, ambíciou je, aby podujatie v budúcnosti prerástlo priestory Tabačky a stalo sa základom tradície mestského letného festivalu v Košiciach. "Zámerom je prilákať do metropoly východu viac turistov, nielen z iných regiónov Slovenska, ale aj zo zahraničia. To všetko v spolupráci a podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu - Visit Košice a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky," spresnil.

Pripomenul tiež, že remeselné pivá zo Slovenska i zahraničia budú rozdelené podľa štýlov, doplnené napríklad svetovou street food kuchyňou s chuťami z Ázie, Indie či Mexika.

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu bude aj vizuálne umenie. "Študenti dizajnu osvetlenia z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, pod odborným vedením, po zotmení premenia Tabačku na nespoznanie, a to vďaka rôznym svetelným technológiám, projekcii a inštalácii," prezradil s tým, že chýbať nebude ani festivalová či klubová hudba.

Dvojdňový festival Fest Fasa Fest 2018 sa začína vo štvrtok o 15. h.