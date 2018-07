TASR

Commerzbank a ICBC sú partneri pri podpore projektov Hodvábnej cesty

Iniciatíva Belt and Road je rozsiahly čínsky investičný program, ktorého cieľom je rozšírenie námorných trás a pozemných infraštruktúr spájajúcich Čínu s Áziou, Afrikou a Európou.

Na archívnej snímke sídlo banky Commerzbank vo Frankfurte nad Mohanom. — Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 19. júla (TASR) - Nemecká Commerzbank a Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) vytvorili partnerstvo na podporu projektov týkajúcich sa novej čínskej Hodvábnej cesty (Belt and Road). Uviedla to vo štvrtok Commerzbank.

Nové partnerstvo pokrýva financovanie projektov, obchodov a kapitálové trhy, a nadväzuje na už existujúcu dohodu medzi oboma bankami, uviedla Commerzbank.

Nemecký finančný ústav dodal, že je zamerané na podporu projektov súvisiacich s iniciatívou Belt and Road, pričom objem obchodov by mal v nasledujúcich piatich rokoch dosiahnuť 5 miliárd USD (4,31 miliardy eur).

(1 EUR = 1,1611 USD)