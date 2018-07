Nikoleta Bugalová

Včera o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Spievajúci pes si získal srdcia všetkých. Neodolal mu ani obávaný Simon Cowell

Vlastným očiam a ušiam v prípade spievajúceho psa neveril ani ten najobávanejší z porotcov.

— Foto: Repro foto Youtube

WASHINGTON 21. júla (Dobré noviny) - Asi len málokto dnes už nepozná obávaného a nekompromisného porotcu súťaže talentov Simona Cowella. Simon je známy svojou nekompromisnosťou a občas aj krutou pravdovravnosťou.

Nejeden súťažiaci sa svojho vystúpenia obáva kvôli tomu, aký verdikt mu Simon povie. Do tohto ročníka americkej talentovej súťaže sa však prihlásil jeden veľmi dobrý spevák, z ktorého vám spadnú sánky a celkom onemiete. Kto je tento záhadný spevák? Reč je o štvornohom miláčikovi. Oscar prišiel do talentu na to, aby zaspieval. So sebou si priniesol svoju majiteľku, ktorá ho doprevádzala na klavíri. Nikto neveril tomu, že zaspieva, no stalo sa.

Zistite sami.