TASR

Dnes o 12:18 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Havarijný stav strechy Löfflerovho ateliéru v Košiciach opravili

Löfflerov rodný dom získala samospráva ako dar s tým, že sa musí využívať na umelecko-výtvarnú činnosť. MsČ už zvažovala aj predaj budovy.

Rodný dom Vojtecha Löfflera na Kmeťovej ulici v Košiciach. — Foto: TASR/František Iván

Košice 19. júla (TASR) – Havarijný stav strechy domu na Kmeťovej ulici 34 v Košiciach, kde tvoril významný sochár Vojtech Löffler, v týchto dňoch opravili. "Zatekalo tam a strešná krytina bola zničená. Zlepšili sa aj svetelné pomery, lebo doteraz tam neboli svetlíky. Celkové finančné náklady na obnovu a rekonštrukciu strechy a stropu pôvodného ateliéru dosiahli takmer 21.000 eur," povedal pre TASR starosta mestskej časti (MsČ) Košice-Staré Mesto Ľubomír Grega.

Löfflerov rodný dom získala samospráva ako dar s tým, že sa musí využívať na umelecko-výtvarnú činnosť. MsČ už zvažovala aj predaj budovy. "Napokon sa z toho upustilo. Je to taký danajský dar, lebo mať nejaký majetok, znamená starať sa oň, financovať. A súčasná finančná situácia nie je taká, aby sme si to mohli dovoliť," priznal s tým, že je veľa vecí, do ktorých tu treba investovať. "Bolo aj obdobie, že aj to, čo sa vybralo na nájomnom, sa neinvestovalo. Teraz sa už ale tieto peniaze musia preinvestovať na rekonštrukciu a opravy havarijného stavu."

Priestory pôvodného ateliéru na Kmeťovej ulici už desať rokov využíva občianske združenie (OZ) Ravás na výtvarno-umeleckú činnosť a aktivity zamerané na talentovanú mládež. Ako pre TASR povedal predseda združenia Otto Szabó, za ten čas sa do budovy investovalo až teraz. "V zlom stave je aj statika, čo sa prejavuje popraskanými stenami. Vo vážnom stave sú tiež komíny a okná sú dosť staré. Čo sa týka vykurovania, máme štyri kotly, stačil by jeden, no funkčný," spresnil. Podľa jeho slov OZ ročne platí mestskej časti Košice - Staré Mesto nájomné 11.680 eur. "Aj keď sa to približne vyrovná režijným nákladom, pre neziskovú organizáciu je to dosť. Peniaze sa snažíme získať z rôznych grantov."

Ako povedal Grega, budúcnosťou vily majstra Löfflera sa budú zaoberať zrejme miestni poslanci zvolení v najbližších komunálnych voľbách (10.11). "Boli tu už návrhy, aby v priestoroch vznikla materská škola (MŠ), v ktorej by deti boli vedené k výtvarnému umeniu. Ďalšou z možností je vytvorenie ubytovacích kapacít pre niektorých umelcov, ktorí sem prichádzajú zo zahraničia," pripomenul.

Sochár Vojtech Löffler patrí medzi najznámejších a najlepších sochárov 20. storočia, ktorí tvorili na východnom Slovensku. Vytvoril niekoľko tisíc umeleckých diel, medzi najznámejšie patria napríklad súsošie – pamätník na Dargove či pomník neznámeho vojaka na Námestí osloboditeľov v Košiciach. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení.

V dome sochára Vojtecha Löfflera na Kmeťovej ulici v Košiciach sa stretávali spisovatelia, maliari, básnici, hudobníci i lekári. Zomrel 11. februára 1990 v Košiciach.