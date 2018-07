Kristína Jurzová

Dnes o 13:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Majú obrovské srdcia: Chorvátski futbalisti venujú svoj zárobok z MS chudobným deťom v ich krajine

Mohli si všetko nechať pre seba a rozvíjať šport vo svojej krajine. Mohli. Nemysleli však na seba, ale na tých najzraniteľnejších, ktorým chcú aspoň na chvíľu vyčarovať úsmev na tvári.

Andrej Kramarič (uprostred) z Chorvátska sa teší so spoluhráčmi po góle v kvalifikačnom zápase I-skupiny Ukrajina - Chorvátsko na MS 2018 vo futbale 9. októbra 2017 v Kyjeve. — Foto: TASR/AP

ZÁHREB 19. júla (Dobré noviny) - Ich futbalové dobrodružstvo nadchlo celý futbalový svet, no chorvátska reprezentácia ešte aj po šampionáte ukazuje, aké má veľké srdce. Hoci skončili na MS 2018 v Moskve druhí, za svoj úspech získali rozprávkovú sumu. Peniaze si však nenechajú pre seba, ale venujú ich deťom vo svojej rodnej krajine.

Chorvátski futbalisti presne po 20 rokoch dosiahli svoj historický výsledok. Síce prehrali vo finále 21. MS v Rusku s Francúzskom 2:4, no ziskom striebra prekonali bronz z roku 1998 vo Francúzsku.

Chcú zlepšiť situáciu v krajine

Okrem ovácií a podpory z celého sveta však získali aj 21 miliónov eur. „Vatreni“ pod trénerským vedením Zlatka Daliča však oznámili, že si peniaze nenechajú pre seba a pokúsia sa zlepšiť ťažkú situáciu vo svojej krajine.

„Chorvátsko je dnes najchudobnejšou krajinou v Európskej únii,“ napísala reprezentácia na sociálnej sieti s tým, že je vedená zlými ľuďmi. „Chorvátsko je krajina, z ktorej sa v posledných dvadsiatich rokoch milióny ľudí vysťahovali. Naši starí dôchodcovia dnes nie sú schopní uspokojiť svoje základné potreby, mládež si nemôže dovoliť školskú dochádzku, zdravotníctvo kolabuje, súdnictvo chráni veľký kapitál a je skorumpované. Štát je v takom stave, keď sa systém rúti a keď sa táto situácia stáva neznesiteľnou.“

Politici vítaní nie sú

Politikom odkázali, že nie sú v ich šatni vítaní, nechcú sa s nimi fotografovať a nechcú s nimi spolupracovať. „Najvyšší predstavitelia Chorvátska zhoršili život v Chorvátsku, takže máme deti, ktoré nikdy neuvidia more - a Chorvátsko má viac ako tisíc kilometrov pobrežia. Máme deti, ktoré idú hladné do postele, lebo ich nezamestnaní rodičia im nemajú čo dať na jedlo. Máme krajinu, ktorá je opustená, máme celé regióny, kde je iba pár ľudí na štvorcový kilometer,“ pohoršovali sa.

„Všetci futbalisti, rovnako ako futbalový tím, informujeme verejnosť, že všetky príjmy z peňažných cien pre majstrovstvá sveta vo futbale venujeme do špeciálneho fondu pre deti Chorvátska. Tento fond bude financovať letné prázdniny chorvátskych detí, ktoré nikdy nevideli Jadranské more. Chorvátski členovia futbalového družstva zostávajú s obyvateľmi Chorvátska a urobia všetko, čo môžu, aby pomohli akýmkoľvek spôsobom zlepšiť život ľuďom v Chorvátsku, ktorý je veľmi ťažký. Všetky chorvátske deti majú možnosť stráviť najmenej sedem dní na chorvátskom pobreží. To je to najmenšie, čo môžu naši futbalisti urobiť pre našich najzraniteľnejších a najdrahších,“ vysvetlili, komu poputuje 21 miliónov eur.