Pár našiel pri rekonštrukcii kúpeľne bizarný odkaz od bývalých majiteľov. Bavia ním celý internet

Mladý pár našiel dvadsaťtri rokov starý odkaz ukrytý v stene kúpeľne. Celý internet sa teraz na ňom baví a pridáva svoje vlastné bizarnosti.

KALIFORNIA 19. júla (Dobré noviny) - Predstavte si, že ste si kúpili dom, ktorý je síce krásny, no tak ako každý dom potrebuje časom opravy. Manželský pár z Kalifornie takúto situáciu zažil. Síce manželia boli s domom spokojní, kúpeľňa už potrebovala svoje opravy.

Určite poznáte ten pocit nostalgie, keď nájdete starý odkaz či fotografiu. O to väčšie prekvapenie zažili Alex a Jess z Kalifornie, ktorí našli dvadsať rokov starý odkaz v stene ich kúpeľne. „Rozhodli sme sa rekonštruovať našu starú kúpeľňu, no museli sme ísť do práce. Počas opravy nám robotníci poslali fotku našej steny v kúpeľni. Čo bolo veľmi smiešne je, že v nej bol ukrytý zábavný odkaz,“ objasnil manželský pár.

Pred dvadsiatimi rokmi žil v dome iný manželský pár, ktorý taktiež renovoval kúpeľňu, no pri jej oprave zanechal v stene niečo nezvyčajné. Rukou napísal na stenu odkaz a prilepil k nemu jaj svoju fotografiu pre pár, ktorý tam bude žiť neskôr. „Ahojte, my sme Shinsekiovci. Našu kúpeľňu sme rekonštruovali v lete v roku 1995. Ak čítate túto správu, pravdepodobne rekonštruujete kúpeľňu znova. Čo sa vám nepáčilo na tej predchádzajúcej?“

Moneovci na túto vtipnú správu okamžite reagovali a svoj odkaz zdieľali na rôznych sociálnych sieťach: „Vaša kúpeľňa, ako aj dom sú krásne. Dom nám poskytol veľké množstvo krásnych spomienok. K rekonštrukcii sme pristúpili preto, lebo sprchový kút bol pre nás malý, keďže sme pomerne vysokí. Ďakujeme za úžasné prekvapenie,“ napísali na Facebook manželia pre predchádzajúcich majiteľov, ktorých odkaz si našli v kúpeľni.

Po tejto správe sa stali Moneovci obrovskou inšpiráciou aj pre ostatné páry. Na sociálnych sieťach sa začali objavovať rôzne nápisy vyryté do stien. No niektoré z nich boli aj trochu vulgárne. Veď zhodnoťte sami.

Foto: Reddit

Tento odkaz je dokonca z roku 1981. Fotka vznikla pri rekonštrukcii kúpeľne.

Na odkaze je napísané: „Bob+Debbie vytapetovali túto stenu. Urobili tak v roku 1981 a bola to sranda. Ha-ha-ha!“

Foto: Reddit

Napríklad tento odkaz bol trochu odvážny a vulgárny. Je na ňom napísané: „Celá moja tvrdá práca bola totálne zničená. Ty hlúpy bastard. 1975.“