Dubovcovú so Štrbovou delila od postupu do play off jedna lopta

Slovenky v stredu podvečer vo svojom záverečnom vystúpení zvíťazili nad francúzskymi tridsaťjednotkami turnaja Alexandrou Jupiterovou a Aline Chamereauovou, na postup im to ale nestačilo.

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová, archívna snímka. — Foto: Teraz.sk/SVF

Rotterdam 18. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová nasadené ako osemnáste tesne neprenikli zo základnej B-skupiny do play off na majstrovstvách Európy v Holandsku.

Slovenky v stredu podvečer vo svojom záverečnom vystúpení zvíťazili 2:0 (15, 18) nad francúzskymi tridsaťjednotkami turnaja Alexandrou Jupiterovou a Aline Chamereauovou, v kombinácii s následnou prehrou favorizovaných českých dvojok Barbory Hermannovej a Markéty Slukovej s domácimi pätnástkami Sanne Keizerovou a Madelein Meppelinkovou (0:2) im to však na postup nestačilo. Ak by Slovenky dovolili Francúzkam uhrať o jednu loptu menej, postúpili by do vyraďovacej fázy na ich úkor.

Úradujúce slovenské šampiónky v stredu napoludnie podľahli Hermannovej a Slukovej (0:2), v utorok v úvodnom vystúpení v "béčku" nestačili na Keizerovú a Meppelinkovú (0:2). Dubovcová a Štrbová, pre ktoré to na tomto fóre bola spoločná premiéra, horším pomerom lôpt obsadili v skupine posledné 4. miesto. Víťazky každej z ôsmich štvorčlenných skupín postúpili priamo do osemfinále, dvojice z druhých a tretích priečok budú hrať play off o účasť v osemfinále.

V Holandsku sa súbežne (15. - 22. 7.) koná mužský šampionát rovnako s 32 dvojicami, SR v tejto kategórii nemá zastúpenie. Hostiteľskými mestami spoločne s Rotterdamom sú Utrecht, Apeldoorn a Haag, kde počas víkendu turnaje vyvrcholia.

Na predvlaňajšom európskom šampionáte vo švajčiarskom Biel/Bienne (2016) sa Natália Dubovcová predstavila s niekdajšou partnerkou Dominikou Nestarcovou, obsadili 9. miesto. V rakúskom Klagenfurte (2015) prenikli Dubovcová s Nestarcovou do semifinále a dosiahli najlepší výsledok SR v histórii kontinentálnych šampionátov. Vlani v Jurmale Dubovcová a Štrbová chýbali, novoutvorená dvojica nemala potrebný počet bodov a dostala sa len medzi náhradníčky.

ME 2018 v plážovom volejbale - B-skupina (Rotterdam) - streda:

Barbora Hermannová, Markéta Sluková (ČR-2) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-18) 2:0 (19, 9) za 33 minút

Sanne Keizerová, Madelein Meppelinková (Hol.-15) - Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová (Fr.-31) 1:2 (-19, 17, -14) za 54 minút

Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-18) - Alexandra Jupiterová, Aline Chamereauová (Fr.-31) 2:0 (15, 18) za 37 minút

Barbora Hermannová, Markéta Sluková (ČR-2) - Sanne Keizerová, Madelein Meppelinková (Hol.-15) 0:2 (-15, -16) za 32 minút

Konečná tabuľka B-skupiny:

1. Keizerová, Meppelinková 3 2 1 5:2 138:117 5 - priamy postup do osemfinále

2. Hermannová, Sluková 3 2 1 4:3 129:117 5 - postup do play-off o osemfinále

3. Jupiterová, Chamereauová 3 1 2 3:5 134:152 4 - postup do play-off o osemfinále

4. Dubovcová, Štrbová 3 1 2 2:4 102:117 4

Pozn.: V prípade rovnosti bodov dvoch párov je prvým kritériom pomer získaných a prehratých lôpt zo všetkých zápasov v skupine.