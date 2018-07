TASR

FORTUNA LIGA: V Podbrezovej si trúfajú hrať bez existenčného tlaku

Pre klub sa rysuje aj zaujímavá spolupráca s tureckým Besiktasom Istanbul.

Na snímke sprava prezident klubu Július Kriváň a tréner Marek Fabuľa počas tlačovej konferencia FK Železiarne Podbrezová pred začiatkom jesennej časti slovenskej futbalovej Fortuna ligy v Podbrezovej 18. júla 2018. — Foto: TASR - Dušan Hein

Podbrezová 18. júla (TASR) - Bez existenčného tlaku si trúfajú odohrať už svoju piatu sezónu vo futbalovej Fortuna lige v Podbrezovej. Minulú sezónu deviate mužstvo FL sa môže oprieť o vydarenú prípravu s dvoma sústredeniami na Táľoch a v Poľsku, spoľahne sa aj na mladých hráčov, ich výchovu a posun vpred. Cieľom je tabuľkový stred s úmyslom vyhnúť sa veľkým oblúkom záchranárskym prácam.

"V príprave sa zišlo viacero mladších hráčov, kvalita sa zvýšila, a to bolo pre nás najpodstatnejšie, aby sme aj mladým hráčom ukázali smer," upresnil filozofiu klubu tréner Marek Fabuľa. "Hrať proti takým kvalitným súperom v Poľsku bolo výnimočné, oceniť treba už len fakt, že mali záujem sa s nami stretnúť. Poznaň, Gdansk, Kluž, účastníci Európskej ligy, Ligy majstrov, Gdansk s druhým najväčším rozpočtom v ich krajine vyvolávalo dosť veľký rešpekt. Servis okolo mužstiev bol vynikajúci, nad hlavami nám lietali drony s kamerami, z každej strany nás niekto snímal, to bola veľká novinka pre mnohých a aj motivačný faktor."

Miesto herného sústredenia Szamotuly, 30 - 40 km od Poznane, Podbrezovej doslova ulahodil, aj keď výsledkovo až tak nie, s Lech Poznaň prehra 0:5, s Lechou Gdansk 0:3, s CFR Kluž 0:1. Marek Fabuľa: "Zápasy sme hrali v Szamotuly, jedine za Klužom sme cestovali do ich tréningového centra pri Varšave, v krásnom komplexe, s príkladným vysokým servisom. Dve sústredenia, na Táľoch i v Poľsku naplnili všetky predstavy. Snažíme sa napredovať, chceme vždy nejakú nadstavbu. Prípravné zápasy s výbornými súpermi nám pomohli, za kvalitou sme vycestovali, klub nám to umožnil. Úvod ligy máme veľmi náročný, prípravné ťažké zápasy nám výsledkovo síce nevyšli, no stopercentne sa vydarili. Prežili sme ich a ľahšie sa nám naskočí do ligy. Už prvé zápasy nás otestujú."

Posily prišli bez veľkých mien, čo môže vyvolávať obavy, Marek Fabuľa je však optimista. "Skáčeme len do výšky, do akej môžeme, každý by rád uvítal veľké mená, no klubové možnosti sú také, že sme hľadali hlavne hráčov, ktorí by naplnili klubovú víziu a boli ochotní prísť do našich podmienok. My nikdy nebudeme klub s veľkými hviezdami, možno sme akousi medzistanicou, z ktorej sa hráči posúvajú ďalej. Radi by sme mali pokojný futbalový život, aby sme nemuseli znášať tlak so slovíčkom musíme. Možno budeme na hranici, ktorá nás posunie buď hore, alebo dole do skupiny, ak to však bude možné, šestku uvítame."

Prezident klubu Július Kriváň vysvetlil aj sínusoidu, po ktorej sa klub v predchádzajúcich rokoch pohyboval. "Vždy sa niečo udeje, pred rokom po dramatických odchodoch nám dlho trvalo, kým sme sa z toho spamätali a káder sa stabilizoval. Je to škola života a ja verím, že v tejto sezóne na nás čaká stúpajúca sínusoida. Radi by sme dobre odštartovali, no žreb nám v prvých troch kolách doprial ťažkých súperov DAC, Slovan a Trnavu. Za každý bod budeme vďační a veľmi nás povzbudí. Dúfame, že porastie aj návštevnosť, radi by sme sa vrátili k číslam 1500 až 2000 divákov."

Pre klub sa rysuje aj zaujímavá spolupráca s tureckým Besiktasom Istanbul. "Bude s klubom, ktorý má mnohonásobne vyšší rozpočet, a ja verím, že budeme mať z nej úžitok," dodal Július Kriváň. "Ich záujem spočíva v tom, aby sa mladí hráči dobre rozohrali, na čo by im poslúžila aj naša súťaž. Naopak, ak by sme mali my šikovných hráčov, tak by si mohli zahrať v špičkovom klube. Už len čakáme na výzvu Besiktasu, hovoríme o tom druhý, tretí týždeň, je to na spadnutie, sme pripravení okamžite vycestovať a dotiahnuť zmluvu o spolupráci."

Kapitán Miroslav Viazanko hovorí o výbornej nálade v kabíne. "Cítiť už aj napätie z úvodného zápasu. Príde to pravé, aderenalínové, a na to sa tešíme, všetci s tým, že dopadneme dobre. V príprave nám dala najviac zabrať kondička, samotné zápasy i taktiku sme už znášali oveľa lepšie. Dôležité bude, ako vstúpime do ligy, veríme, že úvod zvládneme oveľa lepšie ako pred rokom."

Nemenný rozpočet so všetkým, aj aktivitami a zázemím klubu, vystúpil na sezónu nad milión a blíži sa k 1,2 miliónu pre áčko a 600-tisíc pre mladých, celkove je na úrovni 1,6 až 1,7 milióna.