FORTUNA LIGA: Senica nechce bojovať o záchranu

Káder Seničanov prešiel výraznými zmenami. Tie sa dotkli predovšetkým defenzívy.

Na snímke sprava hlavný tréner Ton Caanen, argentínsky asistent trénera Lucas Gatti a hráč Erik Otrísal počas tlačovej konferencie FK Senica pred začiatkom jesennej časti slovenskej futbalovej Fortuna ligy v Senici 18. júla 2018. — Foto: TASR - Vladimír Miček

Senica 18. júla (TASR) – Futbalový klub FK Senica sa v minulej sezóne zachránil vo Fortuna lige až v baráži, keď v záhoráckom derby zdolal MFK Skalicu v dvojzápasovom play off. V tej nasledujúcej by sa najmä rád vyhol záchranárskym prácam a ďalej aktívne rozvíjal mládežnícku akadémiu.

Káder Seničanov prešiel výraznými zmenami. Tie sa dotkli predovšetkým defenzívy. Kompletnou prestavbou prešiel brankársky post. Minuloročnú dvojicu Dominik Holec – Vojtech Milošovič vystriedal Federico Taborda, ktorému zatiaľ sekunduje minuloročný dorastenec Adam Kováč. Argentínčan Taborda prichádza zo štvrtoligového talianskeho Civitanovese. V obrane zostáva jeden z odchovancov v minuloročnom kádri Erik Otrísal, ku ktorému prišli nové posily ako napr. 29-ročný brazílsky stopér Roberto Dias. "V klube nastalo mnoho zmien a aj príprava bola z tohto hľadiska náročná. Pevne verím, že sa dokážeme čo najskôr zohrať, keďže v kabíne sme naozaj medzinárodné zoskupenie," uviedol k situácii v šatni Otrísal. Do Rakúska prestúpil Oliver Podhorin, ktorý sa z pozície stopéra prestrieľal v minulej sezóne na pozíciu najlepšieho strelca mužstva a ďalšia opora defenzívy Oliver Práznovský už pôsobí v kazašskom Alaškerte.

Záloha a ofenzíva doznala predsa len menej výrazných zmien. Najvýraznejšou posilou stredovej formácie by sa mal stať Chorvát Marko Tešija. Rodák z krajiny vicemajstrov sveta prichádza na Záhorie z prvoligového klubu ND Gorica. V uplynulej sezóne počas jarnej časti nastúpil na 14 stretnutí. Ofenzívu posilnil Désiré Ségbé Azankpo zo štvrtoligového francúzskeho SAS Epinal. Ségbé je odchovancom FC Méty a má na svojom konte aj dva štarty za beninskú reprezentáciu.

Zmeny nastali aj na trénerských postoch. Hlavným trénerom zostáva Holanďan Ton Caanen, ktorému s tréningami bude pomáhať Argentínčan Lucas Gatti. Ten počas svojej hráčskej kariéry obliekal dres Argentinos Junior, Boca Juniors a San Lorenza v Argentíne. V Európe pôsobil v škótskom klube Dundee FC, anglickom Bristol Rovers a v Španielsku potom v kluboch Badajoz, Ponferradina a Do Benito. "Je to tréner, ktorému plne dôverujem. Má bohaté hráčske skúsenosti a v krátkej dobe si dokončí aj trénerskú licenciu. Pre mňa sú dôležitejšie praktické skúsenosti pred papierom zo školy," uviedol k svojej pravej ruke Holanďan Caanen. Zmena nastala aj na poste trénera brankárov, keď skúseného Miroslava Mentela nahradil Maroš Ferenc z Prešova.

Súpiska Seničanov ešte nie je konečná. "Sme v rokovaní s Jurajom Kotulom a verím, že sa v krátkej dobe dohodneme na jeho pôsobení u nás. Viac zatiaľ nepoviem, keďže sa mi v minulosti stalo, že som spomenul mená a naši súperi nás s finančnými možnosťami prekonali," poznamenal k ďalším možným posilám tréner Senice, ktorý deklaroval, že jednou z priorít pri stabilizácii mužstva bude ďalší rozvoj mládežníckej akadémie. "Pre mňa osobne je veľmi dôležitým krokom investovanie do akadémie. Verím, že z akadémie odídu hráči, ktorí majú potenciál a sú dobrí. Príkladom je Samo Mráz, ktorý odišiel do Žiliny za malé peniaze a zo Žiliny do Serie A za veľmi slušnú sumu. Bol v Senici šesť-sedem rokov. Som za neho šťastný, ako sa mu darí, ale Senica z toho nemala prospech. Už nebudeme predávať mladých hráčov za lacné peniaze," poznamenal k prestupovej politike Holanďan.

Seničania otvoria fortunaligovú sezónu v domácom prostredí, keď na prvý duel proti majstrovi z Trnavy nastúpia v sobotu 21. júla o 18.30 h. "Na zápas sa už mimoriadne tešíme, predsa len súťažné stretnutie je vždy niečo iné ako príprava. Aj keď hráme proti majstrovi, na duel sa svedomite pripravujeme a svoju kožu nepredáme lacno," uviedol k 1. kolu stredopoliar FK Senica Jakub Krč.