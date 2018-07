TASR

Dnes o 18:08 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní SAGAN SI POISTIL ZELENÝ DRES: Víťazom 11. etapy Tour je Brit Thomas

Slovák Peter Sagan si na šprintérskej prémii Villard sur Doron pripísal dvadsať bodov a v súťaži o zelený dres ho od Kolumbijčana Fernanda Gaviriu delí už 121 bodov.

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) v zelenom drese lídra bodovacej súťaže počas zjazdu z Monteé de Bisanne v 11. etape 105. ročníka Tour de France z Albertville do La Rosiere Espace San Bernardo (108.5 km) 18. júla 2018. — Foto: TASR/AP

La Rosiere Espace San Bernardo 18. júla (TASR) - Víťazom druhej časti alpskej trilógie 105. ročníka cyklistických pretekov Tour de France sa stal Brit Geraint Thomas, ktorý sa obliekol do žltého trička. Za jazdcom Sky skončili na ďalších priečkach po špurte o druhé miesto Holanďan Tom Dumoulin (Sunweb) a tímový kolega Christopher Froome (Sky).

Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) si na šprintérskej prémii Villard sur Doron pripísal dvadsať bodov a v súťaži o zelený dres ho od Kolumbijčana Fernanda Gaviriu delí už 121 bodov.

Stredajšia krátka, no o to náročnejšia 11. etapa s dvojicou prémií najvyššej kategórie HC, merala iba 108,5 km a viedla z olympijského Albertville do zimného strediska La Rosiere Espace San Bernardo. Jedenásť kilometrov po štarte čakala cyklistov prvá previerka v podobe rýchlostnej prémie, o ktorú sa Sagan rozhodol zabojovať. Trojnásobný majster sveta vyrazil dopredu s Francúzmi Warrenom Barguilom (Fortuneo-Samsic) a Romainom Sicardom (Direct Energie), Talianom Damianom Carusom (BMC) a Španielom Danielom Navarrom (Cofidis, Solution Credits) a bez problémov zobral dvadsať bodov. Päticu sa pokúšala stíhať tridsiatka kolegov vedená utorkovým víťazom a majiteľom bodkovaného dresu Julianom Alaphilippom (Quick-Step Floors).

Na začiatku stúpania na Montée du Bisanne (kategória HC, dĺžka 12,4 km, priemerný sklon 8,2%) sa Sagan rozlúčil s únikom. Dve skupiny prenasledovateľov sa spojili v jednu a Alaphilippe pritvrdil tempo. Spolu s Američanom Tejayom van Garderenom (BMC) sa pripojil k úniku, ktorý sa rozrástol ešte o Poliaka Pawela Poljanskeho (Bora-Hansgrohe) a Francúza Anthonyho Pereza (Cofidis, Solution Credits). Z rozpadávajúcej sa skupiny prenasledovateľov sa stihli zavesiť spolu s ďalšími Španiel Marc Soler (Movistar) a Belgičan Thomas De Gendt (Lotto Soudal). O prémiu sa pokúsil Barguil, no Bretónčan nenašiel recept na šprint lídra súťaže vrchárov Alaphilippa. V zjazde dostal Alaphilippe spoločnosť v podobe Barguila a De Gendta a trio pokračovalo so 40-sekundovým náskokom pred prenasledovateľmi.

Ich snaženie však nemalo dlhé trvanie a skončilo už na päte stúpania na Col du Pré (dĺžka 12,6 km, priemerný sklon 7,7%). Za skupinou na čele sa s odstupom šiestich minút zahryzol do prémie kategórie HC pelotón, z ktorého vypadol líder priebežného poradia Greg Van Avermaet (BMC). Po stredajšej etape sa Belgičan lúči so žltým dresom. Alaphilippe nestačil na tempo jazdcov tímu Fortuneo-Samsic, ktorí vybojovali dvadsať bodov pre minuloročného víťaza súťaže vrchárov Barguila. Z pelotónu sa dopredu predral Španiel Alejandro Valverde (Movistar) a k svojmu kapitánovi sa tesne pod vrcholom pripojil Soler. Po krátkom zjazde sa začal boj o prémiu druhej kategórie Cormet de Roselend (dĺžka 5,7 km, priemerný sklon 6,5%).

Stajne Sky a Bahrain-Merida na čele pelotónu rozpútali prenasledovanie a tempo zvýšili aj Valverde so Solerom, ktorí začali redukovať odstup od čela etapy. Päť bodov na prémii ukoristil opäť Barguil. Prvá, rýchla časť osemnásťkilometrového zjazdu, zmeny v odstupoch nepriniesla. Druhý technický úsek sa stal osudným pre Mathiasa Franka (AG2R La Mondiale) z vedúcej skupiny. Švajčiar však po chvíli sedel opäť na bicykli a pokračoval. Dvojicu z Movistaru si úspešne vybrali za cieľ Dumoulin s dánskym tímovým kolegom Sörenom Kraghom Andersenom. Pätnásť kilometrov pred cieľom ponechal vo finálnom martýriu La Rosiere (1. kategória, dĺžka 17,6 km, priemerný sklon 5,8%) Varverdeho svojmu osudu vyčerpaný Soler a po chvíli sa porúčal aj Andersen. Stráženie náskoku na pelotón tak zostalo na Valverdem s Dumoulinom, no Španiel napokon nezvládol tempo Holanďana. Z vedúcej skupiny nastúpil Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), no tristo metrov pred cieľom v stanici lanovky ho pokoril prenasledujúci Thomas. Španiel sa musel napokon uspokojiť až s piatym miestom.